"Я обычно сначала бью, а потом разговариваю. Но с тобой попросили быть максимально деликатным", — сказал замминистра

tut.by Виктория Ковальчук узнала у чемпиона мира, в чем его пытался переубедить спортивный чиновник. Он выступил против насилия и беззакония, после чего Попова пригласили на разговор с замминистра спорта Михаилом Портным. Степан называет их беседу беспрецедентным давлением, Портной же уверяет, что общается со спортсменами "лояльно и доброжелательно". ЖурналистВиктория Ковальчук узнала у чемпиона мира, в чем его пытался переубедить спортивный чиновник.





- Почему вы решили публично выразить свою позицию?





- Самый главный судья находится внутри каждого человека. Когда я видел, что происходит, причем не только в интернете, но и по рассказам знакомых и близких, негодование накапливалось.





В какой-то момент начал публиковать видео жестокости в соцсетях. И люди из министерства стали передавать через тренера вопросы в духе, зачем я это выкладываю, уверен ли, что все так и было, знаю ли, что предшествовало избиению, может, у этого человека в руках был автомат.





Но я отвечал, что мне неважно, что было до этого, сотрудник при исполнении в любом случае должен соблюдать нормы закона. После таких видео я просто не мог тренироваться. У меня все переворачивалось наизнанку, понимал: надо что-то делать. А то мы, спортсмены, молчим, пока наших болельщиков бьют.





- И вы начали выходить на акции. А дальше последовала личная встреча с представителями Министерства спорта?





- Действительно, была личная встреча с замминистра Михаилом Портным, но я не хочу выносить сор из избы и разглашать подробности. Скажу так: факты давления были, причем сильного [давления].





- Вас вызывали на встречу или сами к вам пришли?





- Ко мне приехало целых пять человек, среди которых был замминистра спорта Портной. Я, правда, не хочу рассказывать о подробностях той встречи. Но, поскольку Портной сам недавно упомянул обо мне, приведу вам маленький эпизод для общего понимания ситуации.





Они изнутри закрыли дверь в тренерской. Мне сказали: "Я обычно сначала бью, а потом разговариваю. Но меня попросили быть с тобой максимально деликатным".





Мы поговорили где-то минут 20−30. Мне напомнили о том, что у меня есть жена и дети, и много чего еще. Грустно, что в век высоких технологий к тебе приходят люди с методами 1990-х.





- После разговора вам стало страшно?





- Страха не было, но было опасение за близких и планы вывезти семью за границу.





А вот у меня самого однозначно не было намерения уезжать. В свое время у меня было ножев нение бицепса. Я помню, как истекал кровью, терял сознание в такси, бицепс где-то там болтался, а я думал: блин, вот я сейчас усну и ничего страшного не произойдет, но у меня есть мама, папа, брат, они же испытают дикий страх!





И в этот раз после встречи внутри у меня была такая пустота… Я даже обращался к знакомому психологу, потому что та неделя после разговора и перед соревнованиями была самой тяжелой в жизни, но я никому не показывал, что у меня на душе, и не стал сниматься со старта.





Когда узнал, что с такими визитами эта компания ездит и к другим спортсменам, понял: опасаться нечего, это пустые угрозы и эти люди на самом деле боятся больше, чем я.





- В чем была основная претензия к вам — отозвать подпись из письма спортсменов?





- Нет, их вообще не интересовала подпись. Они хотели, чтобы я не выходил на воскресные марши с плакатами, не махал руками. Как я понял, их задача — найти главного организатора всей этой движухи. Они до сих пор думают, что это организовали один, два или три человека. Но на самом деле все не так. Людям никто не платит из-за рубежа, нами никто не манипулирует.





На следующий день после встречи мне снова позвонили узнать, где я, не на марше ли. А я был за городом, ловил рыбу, отмечал день рождения дочери. Но чувствовал себя тошно, противно, мерзко.









- Как вы отреагировали на слова замминистра о том, что Попов вышел в тираж и сейчас думает, что "кто-то из-за рубежа даст две копейки"?





- В прошлом году я привез медали со всех международных стартов, в которых участвовал. На чемпионате мира и Европы выступил лучше всех белорусских спортсменов-мужчин. Финалы мира и Европы "по мужикам" были только у меня. И я завоевал там два серебра.





Чемпионат мира у нас самый главный старт, по итогам которого мы получаем зарплату. Серебро мирового первенства 2019 гарантировало мне зарплату практически на два года.





Поскольку в прошлом году я провел все три старта — Европу, мир и Европейские игры, то мы с главным и старшим тренерами решили, что я пропущу Европу-2020, чтобы целенаправленно готовиться к миру и бороться там за золото, которое в прошлом году не покорилось никому из белорусских самбистов.





На чемпионате страны, о котором говорил Портной, я не решал для себя никаких важных задач, так как ранее было объявлено, что чемпионата мира по самбо в этом году не будет. Так что я решил побороться в категории 82 килограмма плюс 2 килограмма допуска, то есть 84 кг, а свою привычную категорию — 74 кг — пообещал другим ребятам для розыгрыша путевок на чемпионат Европы.





В категории 84 килограмма я пробился в финал, и это при том, что последние полтора месяца из-за событий в стране провел в состоянии зомби.





Но в финальном поединке проиграл схватку из-за того, что поддался эмоциям. На мой взгляд, судьи не выставили мне оценки за два моих броска, я начал реагировать на это, эмоционировать, а после бросился в атаку и упал. Это стоило мне победы в финале.





Я считаю, что настоящий мужчина не должен проявлять эмоции — будь то в разговорах или в спорте, а я не сдержался. Пожалуй, это единственный поступок за последние месяцы, за который мне стыдно. В остальном же — кто стал первым, а кто вторым — уже не так важно. Спорт — это борьба.







