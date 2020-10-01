Теплее обычного: синоптики рассказали, каким будет октябрь в этом году













"Средняя месячная температура воздуха в октябре 2020 года ожидается на 1-2°С выше климатической нормы (норма +6 +8°С). Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 36-66 миллиметров)", - рассказали там.





В целом для октября характерно быстрое понижение температуры от первой декады к третьей. По северо-востоку Беларуси среднесуточная температура воздуха обычно понижается до +8°С в первой декаде месяца, по юго-западу республики – во второй декаде. В третьей декаде октября на большей части территории страны среднесуточная температура понижается до +5°С.





"В 74% лет самой теплой бывает первая декада, примерно один раз в 5 лет – вторая декада, и только раз в 30 лет – третья декада", - отметили синоптики.





В зависимости от различных атмосферных процессов средняя месячная температура воздуха может заметно отклоняться от климатической нормы. Самым холодным был октябрь в 1946, 1951, 1976 и 1992 годах, самым теплым - 1967, 2008 и 2019-м. "Абсолютный минимум температуры воздуха был зарегистрирован в ночь на 31 октября в 1966 году на метеостанции Езерище Витебской области и составил -19,8°С. Абсолютный максимум был отмечен днем 7 октября в 1893 году в Мозырском районе и достигал +27,7°С", - озвучили цифры в Белгидромете.





В среднем в октябре бывает от 11 до 19 дней с осадками. Ежегодно месячная сумма осадков сильно колеблется: в дождливые месяцы сумма осадков может превышать норму в 2-5 раз, в засушливые годы – уменьшаться. "Максимальное количество осадков за октябрь отмечено в 1974 году в Бресте – 248 миллиметров. В октябре 2000 года в Гродно осадков вообще не отмечалось", - напомнили синоптики.





Специалисты добавили, что во второй и третьей декаде октября иногда выпадает первый снег, который, как правило, тает. Также в октябре обычно в течение 10-14 дней наблюдаются туманы. Грозы в октябре - явление редкое: в среднем по республике бывают один раз в 3-10 лет. В конце месяца один раз в два года отмечаются гололедные явления и изморозь.





В ближайшие дни в Беларуси сохранится теплая с небольшими осадками погода. Погоду в республике будут формировать фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы с южных широт. В выходные местами воздух прогреется до +25°С, при этом возможны грозы.

































iv>