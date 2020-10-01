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Тихановская назвала Путина потенциальным посредником в переговорах с Лукашенко

01.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин мог бы сыграть роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси, полагает Светлана Тихановская.





"Было бы хорошо, если бы президент Макрон убедил президента Путина принять участие в этих переговорах в качестве посредника", - сказала Тихановская она в интервью французской радиостанции РТЛ, передает Интерфакс.

Тихановская пояснила, что, по ее мнению, все соседи Беларуси могут оказать такую помощь и взять на себя роль посредников.
 
 
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Президент России Владимир Путин мог бы сыграть роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси, полагает Светлана Тихановская.
 
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