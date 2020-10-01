Тихановская назвала Путина потенциальным посредником в переговорах с Лукашенко

















Интерфакс . "Было бы хорошо, если бы президент Макрон убедил президента Путина принять участие в этих переговорах в качестве посредника", - сказала Тихановская она в интервью французской радиостанции РТЛ, передает





Тихановская пояснила, что, по ее мнению, все соседи Беларуси могут оказать такую помощь и взять на себя роль посредников.