Из текста, следует, что сотрудников учреждений образования обязывают стучать на детей, их родителей и коллег, которые участвуют в мирных акциях протеста.













Не хотелось бы об этом напоминать, но именно руками преимущественно учителей были нарисованы 80%, после которых в Беларуси пролились кровь невинных людей.





Безусловно, среди них есть много честные людей, боагодаря которым мы узнали о реальном рейтинге Лукашенко, когда они отказались фальсифицировать выборы и показали избирателям правдивые итоговые протоколы.





Очень надеемся, что именно такие честные учителя защитят и своих учеников, которые вместе со своими родителями справедливо добиваются правды и свободы.





А те, кто готов стучать на детей, должны знать — ваши поступки не останутся незамеченными. И вряд ли для вас найдется достойное место в новой Беларуси.