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В Беларуси ожидается теплый октябрь
Источник материала: БДГ
Белгидромет сделал прогноз погоды на территории Беларуси на октябрь. В ближайшие выходные в стране будет сухая и теплая погода, а второй месяц осени ожидается теплее обычного.
Средняя месячная температура воздуха в октябре 2020 года ожидается на 1-2°С выше климатической нормы (норма +6 +8°С).
Месячное количество осадков в октябре 2020 года предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 36-66 мм),
При этом синоптики напоминают, что месячные прогнозы погоды разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на 2-3 суток и на сутки.
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Белгидромет сделал прогноз погоды на территории Беларуси на октябрь. В ближайшие выходные в стране будет сухая и теплая погода, а второй месяц осени ожидается...
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