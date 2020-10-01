В Беларуси ожидается теплый октябрь

Белгидромет сделал прогноз погоды на территории Беларуси на октябрь. В ближайшие выходные в стране будет сухая и теплая погода, а второй месяц осени ожидается теплее обычного.

Средняя месячная температура воздуха в октябре 2020 года ожидается на 1-2°С выше климатической нормы (норма +6 +8°С).

Месячное количество осадков в октябре 2020 года предполагается в пределах средних многолетних значений (норма 36-66 мм), сообщают белорусские синоптики. Они отмечают, что в октябре часто случаются туманы, а температура в начале и конце месяца может отличаться очень значительно. Кроме того, в октябре уже наблюдаются частые ночные заморозки, а к концу месяца иногда выпадает снег.

При этом синоптики напоминают, что месячные прогнозы погоды разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на 2-3 суток и на сутки.