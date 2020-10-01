Руководитель Правозащитного центра «Весна» (лишен властью регистрации) Алесь Беляцкий прокомментировал присуждение организации престижной премии «За правильный образ жизни», которую также называют альтернативной «нобелевкой».





Лауреат был назван сегодня фондом Right Livelihood Award Foundation (Швеция).

«Премии не даются в тех странах, в которых все хорошо, они подчеркивают, что есть колоссальные проблемы с правами человека, на которые власти должны обращать внимание и каким-то образом их решать», — сказал он в интервью DW .

Правозащитник считает, что это серьезное предупреждение от международного сообщества белорусским властям о том, что «нужно прекратить этот уровень насилия против своего общества, остановиться».

Беляцкий заявил, что в настоящее время в Беларуси фактически происходит гуманитарная катастрофа.

«За полтора месяца после выборов уже почти 15 тысяч человек были арестованы, прошли через тюрьмы, — отметил глава ПЦ «Весна». — Почти 300 человек обвиняются в совершении уголовных преступлений, большая часть из них признана политическими заключенными».

Кроме этого, рассказал он, осуществляется «страшный прессинг» на все сферы общественной жизни: «Мы видим, как в тюрьму попадают и известные спортсмены, и известные журналисты, и правозащитники».