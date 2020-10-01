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Биржа: доллар и евро серьезно просели 1 октября
Источник материала: Навiны
Первые октябрьские торги на БВФБ завершились серьезным ослаблением американской и европейской валют.
Доллар потерял 0,0217 пункта и завершил свою сессию на рубеже 2,6019 белорусского рубля, а евро 0,0186 пункта — 3,0541 белорусского рубля.
Российская валюта подскочила сразу на 0,0306 пункта — 3,3649 белорусского рубля за 100 российских.
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Первые октябрьские торги на БВФБ завершились серьезным ослаблением американской и европейской валют.
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