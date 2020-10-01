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Биржа: доллар и евро серьезно просели 1 октября

01.10.2020 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первые октябрьские торги на БВФБ завершились серьезным ослаблением американской и европейской валют.

Биржа: доллар и евро серьезно просели 1 октября

Доллар потерял 0,0217 пункта и завершил свою сессию на рубеже 2,6019 белорусского рубля, а евро 0,0186 пункта — 3,0541 белорусского рубля.

Российская валюта подскочила сразу на 0,0306 пункта — 3,3649 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Первые октябрьские торги на БВФБ завершились серьезным ослаблением американской и европейской валют.
 
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