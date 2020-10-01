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Белорусское правительство планирует обогнать развитые страны по росту ВВП в 2021 году

01.10.2020 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belnovosti.by

На заседании президиума Совмина 1 октября было заявлено, что в будущем году рост валового внутреннего продукта должен составить 1,8%.

Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко во время обсуждения прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2021 год, передает Белта.

"Исходя из расчетов, рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, притом что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100% (к уровню 2019 года. - Прим. Белта). И это притом, что многие развитые страны планируют выйти на докризисные показатели только в 2022 году", - сказал Роман Головченко.

Разработка пакета экономических документов на 2021 год началась три месяца назад. Вместе с тем, по словам премьер-министра, за прошедшие несколько недель существенно изменились оценки развития мировой экономики, стран - торговых партнеров Беларуси, изменения цен на конъюнктурные товары, курсов валют, сохраняется высокая волатильность и неопределенность их динамики.

Глава правительства отметил, что прогноз 2021 года должен быть максимально реалистичен с учетом ресурсных возможностей экономики, основан на точных внешних и внутренних условиях.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На заседании президиума Совмина 1 октября было заявлено, что в будущем году рост валового внутреннего продукта должен составить 1,8%.
 
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