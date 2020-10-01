Лукашенко пообщался Алиевым и Пашиняном по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Источник материала: Ежедневник

фото: doshdu.com

Также сегодня лидеры России, США и Франции выступили с совместным заявлением в связи с кризисом в регионе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сообщается, что стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы. Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе.

В связи с возобновлением военного конфликта в Нагорном Карабахе 1 октября с совместным заявлением также выступили президенты России, США и Франции. Путин, Трамп и Макрон как главы стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнули, что они "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта" и призвали к "к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон".

Армении и Азербайджану предлагается взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по урегулированию конфликта при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.