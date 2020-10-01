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Рапсовое масло включили в список обязательных товаров в магазинах. Чем оно полезно
Источник материала: Tut.by
Рапсовое масло и гречка
Что случилось
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 сентября 2020 года № 60 перечни товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для торговых объектов, дополнены позициями «крупа гречневая» и «масло рапсовое».
Как поясняет пресс-служба, в случае с рапсовым маслом это обусловлено необходимостью его «популяризации среди населения как ценного пищевого продукта».
Постановление вступает в силу с 1 ноября.
В чем плюсы рапсового масла
Как поясняет диетолог Ольга Авчинникова, рапсовое масло хорошо тем, что:
В чем минус рапсового масла
— Недостатком этого продукта принято считать то, что в прошлом рапсовое масло имело в своем составе большое количество эруковой кислоты, которая является токсичной для миокарда (сердечной мышцы). Важно отметить, что современное рапсовое масло содержит очень небольшое ее количество (целенаправленно были выведены низкоэруковые сорта, и по закону количество эруковой кислоты в масле не должно превышать 2%. Часто такое масло называется canola oil или Canadian oil).
Краткий вывод
— Если рапсовое масло качественное, то оно полезно, — заключает диетолог.
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С 1 ноября рапсовое масло и гречка войдут в ассортиментный перечень товаров в белорусских магазинах. Это означает, что в продаже они должно быть постоянно. Если...
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