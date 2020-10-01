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Рапсовое масло включили в список обязательных товаров в магазинах. Чем оно полезно

01.10.2020 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рапсовое масло и гречка включены в ассортиментные перечни товаров в белорусских магазинах. Это означает, что в продаже они должно быть постоянно. Если гречка всем понятна и знакома, то рапсовое масло все же не самый привычный на кухне продукт. HEALTH.TUT.BY спросил у диетолога Ольги Авчинниковой о его плюсах и минусах.

Что случилось

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 21 сентября 2020 года № 60 перечни товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для торговых объектов, дополнены позициями «крупа гречневая» и «масло рапсовое».

Как поясняет пресс-служба, в случае с рапсовым маслом это обусловлено необходимостью его «популяризации среди населения как ценного пищевого продукта».

Постановление вступает в силу с 1 ноября.


Фото с сайта pixabay.com

В чем плюсы рапсового масла

Как поясняет диетолог Ольга Авчинникова, рапсовое масло хорошо тем, что:

  • Имеет высокую точку дымления (более 200 градусов), следовательно, может использоваться для приготовления блюд на сковороде или в духовке. Точкой дымления называется температура, до которой масло может быть нагрето до того, как оно задымится и изменит цвет. Для сравнения, у льняного масла точка дымления равна 110 градусам, следовательно его не нагревают, не использую для готовки, а добавляют в готовое блюдо.
  • Имеет длительный срок хранения (может долго ждать в магазине на полке покупателя и не портиться).
  • Полезно для человека своими жирными кислотами, а именно тем, что в нем содержится довольно большое количество альфа-линоленовой жирной кислоты. Из этой жирной кислоты в организме могут синтезироваться эйкозапентоеновая и докозагексоеновая жирные кислоты (омега-3 жирные кислоты). Данные жирные кислоты оказывают благоприятное влияние на здоровье сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.
  • Богато жирорастворимым витамином Е (как и другие масла).

В чем минус рапсового масла

— Недостатком этого продукта принято считать то, что в прошлом рапсовое масло имело в своем составе большое количество эруковой кислоты, которая является токсичной для миокарда (сердечной мышцы). Важно отметить, что современное рапсовое масло содержит очень небольшое ее количество (целенаправленно были выведены низкоэруковые сорта, и по закону количество эруковой кислоты в масле не должно превышать 2%. Часто такое масло называется canola oil или Canadian oil).

Краткий вывод

— Если рапсовое масло качественное, то оно полезно, — заключает диетолог.

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С 1 ноября рапсовое масло и гречка войдут в ассортиментный перечень товаров в белорусских магазинах. Это означает, что в продаже они должно быть постоянно. Если...
 
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