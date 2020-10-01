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Белоруска выиграла конкурс «Миссис Германия-2020»

01.10.2020 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Живущая в немецком Магдебурге уроженка Беларуси 32-летняя Анна Проходская стала обладательницей титула «Миссис Германия-2020». Об этом пишет издание «Беларусь и мир».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Prohodski (@_anna_geddes_) 30 Сен 2020 в 2:35 PDT

Согласно правилам, кандидатки должны были соответствовать возрастному диапазону от 18 до 50 лет (при этом можно состоять в браке и иметь детей), иметь немецкое гражданство либо в течение хотя бы одного полного года проживать в Германии.

Наша соотечественница, в 2019 году уже получившая звание «Миссис Саксония-Анхальт», — не сторонница пластических операций или «замороченности» на фитнесе.

«Я хочу показать, что каждая женщина красива от природы и не должна быть неуверенной в себе. Я поддерживаю стремление к большей натуральности», — отметила она.

Анна родилась и выросла в Минске, жила на проспекте Победителей. Мама — педагог и юрист — и папа — экономист — с детства прививали любовь к прекрасному, приобщали к сцене.

«Я училась в музыкальной школе по классу „скрипка, фортепиано“, пела в хоре, занималась бальными танцами и большим теннисом», — перечислила красавица.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Prohodski (@_anna_geddes_) 25 Сен 2020 в 1:11 PDT

Как пошутила «Миссис Германия-2020», на высоких каблуках она находится, можно сказать, с первого дня жизни. Отец к рождению купил такие туфли — сразу хотел, чтобы дочь стала принцессой.

А чувство стиля и любовь к прекрасному у нее от мамы, на которой были все дополнительные занятия с дочкой. Именно она отвела девочку в 13 лет в «Национальную школу красоты», где та занималась два года.

«Там можно было узнать много о позировании, стиле и манерах. Но также и о том, что нужно любить себя и что истинная красота исходит изнутри», — сказала белоруска.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Prohodski (@_anna_geddes_) 10 Июн 2020 в 10:06 PDT

По ее словам, в 2004 году на семейном совете было принято решение о переезде в Германию — для получения дальнейшего образования Анны и ее брата.

Проходская изучала сначала туризм, позже административное и международное право. С 2013 года работала моделью, участвовала в конкурсах красоты.

Магдебург стал для нашей соотечественницы домом. Она также часто бывает по профессиональным делам в Берлине, где зарегистрирована моделью в нескольких агентствах.

Под псевдонимом Anna Geddes уроженка Беларуси ведет страницу в Instagram: снимает и описывает косметические процедуры или показывает, как готовит вкусные блюда. Она много путешествует, поэтому достаточно и фото из поездок.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Prohodski (@_anna_geddes_) 28 Авг 2020 в 3:47 PDT

«Почему Geddes? G — первая буква имени любимой мамы — Галины, а остальная часть слова в переводе с венгерского обозначает «сладкий», — пояснила Проходская.

У «Миссис Германия-2020» много планов. Так, с начала пандемии увлеклась готовкой, и вскоре, возможно, появится на ТВ в качестве повара. Кроме того, хочет организовать благотворительный фонд, чтобы поддерживать бездомных людей и животных.

Еще думает об открытии школы красоты, где девушки учились бы любить себя, ощущать себя королевами и умело преподносить, независимо от соответствия модельным стандартам.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anna Prohodski (@_anna_geddes_) 18 Июн 2020 в 11:47 PDT

По словам Анны, она очень любит свою родину — Беларусь. В теплых воспоминаниях остались походы в театры Янки Купалы, Оперный.

«Но возможности приезжать нет, так как не стало моей любимой бабушки. Мечтаю побывать, посетить ее могилу и все места, которые дороги», — сказала обладательница титула.

 
Теги: Минск
 
 
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Живущая в немецком Магдебурге уроженка Беларуси 32-летняя Анна Проходская стала обладательницей титула «Миссис Германия-2020». Смотрим на красивую...
 
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