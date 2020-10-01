Известный инсайдер раскрыл неизвестный iPhone - он дополнит линейку iPhone 12

Источник материала: Tut.by

Известный инсайдер Roland Quandt на сайте WinFuture написал: «всего в этом году будет выпущено пять новых iPhone, один из которых позиционируется как модель начального уровня».





В продолжении сообщения информатор говорит: «Таким образом, Apple адаптирует стратегию предыдущих годов, когда iPhone 11 представляется базовой моделью, а версии Pro охватывают более платежеспособные регионы».

Эту информацию Roland Quandt, по его словам, получил от одной из немецких сетей по продаже техники. О каком пятом смартфоне идет речь, инсайдер не поясняет. Ранее большинство информаторов заявляло о появлении четырех аппаратов — iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Можно предположить, что имеется в виду iPhone SE (2020), который представили весной — но похоже, что это не так. Чуть ниже Roland Quandt добавляет: «По нашим данным, самый дешевый iPhone 12 будет представлен широкой цветовой гаммой. Покупатель сможет выбрать между черными, белыми, синими, красными, желтыми и коралловыми вариантами». Упомянутый выше iPhone SE (2020) в таких цветах не продается.

«Другие четыре новые модели серии iPhone 12 будут поставляться с гораздо более управляемой цветовой палитрой. В будущем у покупателя будет выбор между черной, белой и серебряной версиями. Так что Apple, по-видимому, прощается с последними версиями, предлагаемыми в зеленом или золотом цвете с iPhone 12 Pro, и в основном возвращается к своему классическому выбору цвета», — уточняет источник.

Дальше инсайдер говорит, что базовый iPhone 12 получит модификации с объемом памяти в 64, 128 и 256 ГБ. Старшие — 128, 256 или 512 ГБ. В конце Roland Quandt говорит, что презентация новинок состоится 13 октября.

Напомним: как минимум четыре смартфона получат OLED-экраны на 5,4, 6,1 (два устройства) и 6,7 дюйма. Процессором выступит Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс). Основные камеры будут двойными и тройными. Редактор ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах пару дней назад написал, что 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max сильно отличается от остальных гаджетов — в частности, эта модель получит сканер LiDAR и Pro Motion-дисплей с частотой в 120 Гц.

А еще в коробках со всеми новинками якобы останется только кабель с USB-C на Lightning. Адаптеров питания и наушников не будет. Предполагаемая стартовая цена 5,4-дюймового iPhone 12 в США — 699 или 749 долларов.

Ниже — цены других смартфонов Apple: