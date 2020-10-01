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Это не Mercedes CLA, а новый седан MG

01.10.2020 16:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На автосалоне в Пекине компания MG представила новый седан MG5. Машина напоминает внешне одновременно Hyundai Elantra и Mercedes CLA. У автомобиля очень агрессивный дизайн передней части и спортивная корма с развитым диффузором. 

Большая решетка радиатора отделана глянцем и хитро переплетена с воздухозаборниками в переднем бампере. Наиболее выигрышный ракурс у машины — сбоку. Через весь кузов проходит выштамповка, красиво обыгрывающая заднюю колесную арку. Верхняя часть оконной линии обрамлена хромированной полосой, выходящей за рамки боковых окон.

Это не Mercedes CLA, а новый седан MG

Габаритные размеры новинки подходят под европейский сегмент D, хотя и неправильно классифицировать китайские машины по системе ЕС. Габаритная длина машины достигает 4675 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1480 мм. Размер колесной базы — 2680 мм.

Это не Mercedes CLA, а новый седан MG

Клиентам предложат выбор между двумя 1,5-литровыми бензиновыми моторами. Один развивает 120 л. с., другой — 173 л. с. В Великобританию данный MG поставляться не будет — модель создана только для азиатского региона. Хотя некоторые модели MG продаются на исторической родине бренда.

MG 3 II XrossVTI, 2013 г.в., 150 000 км
серый, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
17 053 р.
6500$ / 5550€
MG 3 II, 2014 г.в., 25 000 км
оранжевый, хетчбэк, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
20 989 р.
8000$ / 6831€
MG ZT I 190, 2002 г.в., 218 000 км
синий, микроавтобус, бензин 2.5 л, механическая, передний привод
11 806 р.
4500$ / 3842€
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На автосалоне в Пекине компания MG представила новый седан MG5. Машина напоминает внешне одновременно Hyundai Elantra и Mercedes CLA. У автомобиля очень агрессивный дизайн...
 
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