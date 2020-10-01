Это не Mercedes CLA, а новый седан MG

Источник материала: Onliner

На автосалоне в Пекине компания MG представила новый седан MG5. Машина напоминает внешне одновременно Hyundai Elantra и Mercedes CLA. У автомобиля очень агрессивный дизайн передней части и спортивная корма с развитым диффузором.

Большая решетка радиатора отделана глянцем и хитро переплетена с воздухозаборниками в переднем бампере. Наиболее выигрышный ракурс у машины — сбоку. Через весь кузов проходит выштамповка, красиво обыгрывающая заднюю колесную арку. Верхняя часть оконной линии обрамлена хромированной полосой, выходящей за рамки боковых окон.





Габаритные размеры новинки подходят под европейский сегмент D, хотя и неправильно классифицировать китайские машины по системе ЕС. Габаритная длина машины достигает 4675 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1480 мм. Размер колесной базы — 2680 мм.





Клиентам предложат выбор между двумя 1,5-литровыми бензиновыми моторами. Один развивает 120 л. с., другой — 173 л. с. В Великобританию данный MG поставляться не будет — модель создана только для азиатского региона. Хотя некоторые модели MG продаются на исторической родине бренда.