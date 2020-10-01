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"Витязь" хотят снять с чемпионата из-за отказа играть в знак протеста против ареста Левченко и беззакония в стране

01.10.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня БФГ проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии «Витязя» с чемпионата

Сегодня в офисе Белорусской федерации гандбола состоится заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии «Витязя» с чемпионата.

Напомним, «Витязь» вчера отказался выходить на матч против «Машеки» из-за задержания баскетболистки Елены Левченко. В клубе объяснили, что арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси.

Команде было засчитано техническое поражение.

В федерации информацию не комментируют.
 
 
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Сегодня БФГ проведет заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о снятии «Витязя» с чемпионата
 
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