Егор Мещеряков: «Мы все за Лену Левченко переживаем. Но она сильный человек, и внутри была к этому готова»









«Сколько бы ты не готовился, все равно тяжело все воспринимается. Утром новости, как будто сводки с войны: кого-то задержали, где-то что-то еще произошло.





Мы все за Лену переживаем. Но она сильный человек, внутри она была к этому готова. Говорим ей слова поддержки, выражаем благодарность за ее гражданскую позицию. Лена, держись. Тысячи людей с тобой по всему миру. Мы начали придавать огласке, чтобы международные спортивное сообщество понимало, что происходит. Естественно, все в шоке: и австралийские друзья, и европейские, и американские. С нашей стороны мы будем делать все возможное, чтобы такого больше не повторилось, – сказал Мещеряков.