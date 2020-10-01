"КАК РАНЬШЕ больше не получится": с БТ ушла еще одна знаковая журналистка

Напомним, что это уже далеко не первое громкое увольнение жургалистов с гостелеканалов. Ранее с ОНТ ушел руководитель "президентского пула" тележуналистов Дмитрий Семченко. Позже ему пришлось за это "заплатить" 15 сутками на Окрестина.