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А1 компенсирует абонентам 17 часов отключения интернета в сентябре

01.10.2020 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мобильный оператор А1 предложил клиентам компенсацию в связи с ограничениями работы мобильного интернета в Минске в сентябре.

Компания подсчитала, что в связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 6, 13, 20 и 27 сентября по требованию госорганов и независящим от А1 причинам общее время отключения интернета составило 17 часов 12 минут. Поэтому принято решение компенсировать абонентам эти потери.

Для физлиц с абонплатой менее 10 рублей в месяц будет предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 500 Мб интернет-трафика сроком на 30 дней.

Тем, у кого абонплата до 15 рублей в месяц, будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 1 Гб интернет-трафика либо бесплатных 50 минут для звонков во все сети сроком на 30 дней.

Клиентам с абонплатой до 30 рублей в месяц будет на выбор предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 3 Гб интернет-трафика либо бесплатных 100 минут для звонков во все сети в течение месяца.

Потребителям с абонплатой более 30 рублей в месяц предоставлена компенсация в виде бесплатного пакета 5 Гб интернет-трафика или бесплатных 250 минут для звонков во все сети.

Обладателям тарифного плана «Без Лимита» будет предоставлена компенсация в размере 100% стоимости абонентской платы за один день.

Юрлица также могут рассчитывать на компенсацию в размере 100% ежедневной абонентской платы за один день отключения интернета.

Абоненты-физлица с 20 по 25 октября получат SMS-уведомление с предложением выбрать компенсационный пакет. Корректировки абонентских плат компаниям будут проведены в автоматическом режиме и будут учтены в счете за октябрь.
 
Теги: Минск
 
 
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Мобильный оператор А1 предложил клиентам компенсацию в связи с ограничениями работы мобильного интернета в Минске в сентябре.
 
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