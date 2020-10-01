VOKA организует серию турниров по мобильным кибердисциплинам

Видеосервис VOKA организует специальную серию киберспортивных турниров по мобильным дисциплинам VOKA Mobile League. Событие рассчитано на всех, у кого есть смартфон и желание поиграть: участие в турнирах бесплатное, а регистрация на некоторые из заявленных в программе турниров доступна даже для детей от 7 лет.

Откроет расписание уже знакомая белорусским геймерам по турнирам VOKA League фэнтези-стратегия в реальном времени Clash Royale. Турниры по этой дисциплине пройдут 8 и 29 октября, а также 19 ноября. Регистрация на первый турнир уже началась.

Следующими в борьбу вступят поклонники мобильной версии популярной игры в жанре «королевская битва» PUBG. Для участия в чемпионате по выживанию и бескомпромиссной борьбе за ресурсы и оружие приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет. Турниры по PUBG Mobile состоятся 15 октября, 5 и 26 ноября.

Третья дисциплина VOKA Mobile League – популярная MOBA-игра Brawl Stars – рассчитана в том числе и на самых юных участников: зарегистрироваться на турниры может каждый, кому уже исполнилось 7 лет. Игры пройдут 22 октября, 11 ноября и 3 декабря.

Вне зависимости от возраста и выбранной дисциплины, все участники турниров VOKA Mobile League получат шанс выиграть денежный приз: каждую неделю будет разыгрываться 200 рублей. Общий призовой фонд серии составит 1800 рублей.