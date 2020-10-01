ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

VOKA организует серию турниров по мобильным кибердисциплинам

01.10.2020 16:45 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Видеосервис VOKA организует специальную серию киберспортивных турниров по мобильным дисциплинам VOKA Mobile League. Событие рассчитано на всех, у кого есть смартфон и желание поиграть: участие в турнирах бесплатное, а регистрация на некоторые из заявленных в программе турниров доступна даже для детей от 7 лет.

Откроет расписание уже знакомая белорусским геймерам по турнирам VOKA League фэнтези-стратегия в реальном времени Clash Royale. Турниры по этой дисциплине пройдут 8 и 29 октября, а также 19 ноября. Регистрация на первый турнир уже началась.

Следующими в борьбу вступят поклонники мобильной версии популярной игры в жанре «королевская битва» PUBG. Для участия в чемпионате по выживанию и бескомпромиссной борьбе за ресурсы и оружие приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет. Турниры по PUBG Mobile состоятся 15 октября, 5 и 26 ноября.

Третья дисциплина VOKA Mobile League – популярная MOBA-игра Brawl Stars – рассчитана в том числе и на самых юных участников: зарегистрироваться на турниры может каждый, кому уже исполнилось 7 лет. Игры пройдут 22 октября, 11 ноября и 3 декабря.

Вне зависимости от возраста и выбранной дисциплины, все участники турниров VOKA Mobile League получат шанс выиграть денежный приз: каждую неделю будет разыгрываться 200 рублей. Общий призовой фонд серии составит 1800 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеосервис VOKA организует специальную серию киберспортивных турниров по мобильным дисциплинам VOKA Mobile League.
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Apple выпустит пять моделей нового iPhone, а не четыре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика