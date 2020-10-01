Науседа ожидает, что Евросовет примет принципиальное решение по санкциям в отношении Беларуси

Ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам 1 октября по прибытии на заседание Европейского совета в Брюсселе.





«Я очень жду, что сегодня мы придем к принципиальному решению относительно введения санкций в отношении Беларуси», — добавил он.

Трансляция общения Науседы с прессой велась на сайте Совета ЕС.

«Мы видим продолжающееся нарушение прав человека, людей задерживают, людей пытают, — сказал он. — Режим Александра Лукашенко не готов взаимодействовать и найти пути для начала диалога с гражданским обществом. В связи с этим, я считаю, что ЕС должен сделать гораздо больше, чем уже сделал».

Президент Литвы отметил, что с предыдущей встречи Евросовета, которая состоялась 19 августа, прошло полтора месяца. Но «мы все еще не имеем списка санкций», добавил он.

«Балтийские страны уже ввели национальные санкции в отношении Беларуси. Великобритания и Канада сделали то же самое, — констатировал Науседа. — И просто неуместно, что в этой ситуации нет какой-либо реакции ЕС. Поэтому я очень жду, что сегодня мы придем к принципиальному решению относительно введения санкций в отношении Беларуси».

По его словам, необходимо подумать и о том, какие шаги ЕС может предпринять «относительно периода после Лукашенко».

«В период после Лукашенко мы должны заверить белорусское общество, что мы готовы поддержать Беларусь, что мы готовы оказать поддержку белорусской экономике, облегчить Беларуси доступ на европейский рынок, улучшить доступ к финансовым ресурсам, а также ввести безвизовый режим для белорусских граждан. Но все это мы сможем сделать только в случае, если белорусское общество будет свободным и в стране установлена демократическая система», — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что Россия и другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Беларуси: «Это принципиальный вопрос в позиции ЕС. Все, что нам нужно, — гарантировать право белорусского народа избирать лидера страны на свободных и честных выборах».