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Тихановская надеется на посредничество Меркель в урегулировании кризиса в Беларуси

01.10.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Светлана Тихановская рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступит посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Тихановская надеется на посредничество Меркель в урегулировании кризиса в Беларуси

О своих ожиданиях экс-кандидат в президенты рассказала 1 октября во время посещения Вильнюсского университета, передает балтийское информагентство BNS.

По словам Тихановской, на анонсированной встрече она поговорит с немецким лидером «о ситуации в Беларуси», а также «о возможности ее участия в качестве посредника в переговорах по организации новых выборов в Беларуси».

Экс-кандидат в президенты Беларуси выразила надежду, что лидеры стран Евросоюза примут решение о санкциях против белорусского режима в ближайшее время.

«Я надеюсь, что Евросоюз примет санкции, что они (государства — члены ЕС. — БелаПАН.) решат все вопросы, которые возникали до сих пор, и утвердят индивидуальные санкции», — сказала она.

Кроме того, Тихановская заявила, что посредничество России в процессе урегулирования кризиса в Беларуси «имеет решающее значение».

«Мы считаем, что России необходимо участвовать в качестве посредника в этих переговорах», — подчеркнула она.

 
 
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Светлана Тихановская рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступит посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси.
 
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