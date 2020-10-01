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Тихановская надеется на посредничество Меркель в урегулировании кризиса в Беларуси
Источник материала: Навiны
Светлана Тихановская рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступит посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси.
О своих ожиданиях экс-кандидат в президенты рассказала 1 октября во время посещения Вильнюсского университета, передает балтийское информагентство
По словам Тихановской, на анонсированной встрече она поговорит с немецким лидером «о ситуации в Беларуси», а также «о возможности ее участия в качестве посредника в переговорах по организации новых выборов в Беларуси».
Экс-кандидат в президенты Беларуси выразила надежду, что лидеры стран Евросоюза примут решение о санкциях против белорусского режима в ближайшее время.
«Я надеюсь, что Евросоюз примет санкции, что они (государства — члены ЕС. — БелаПАН.) решат все вопросы, которые возникали до сих пор, и утвердят индивидуальные санкции», — сказала она.
Кроме того, Тихановская заявила, что посредничество России в процессе урегулирования кризиса в Беларуси «имеет решающее значение».
«Мы считаем, что России необходимо участвовать в качестве посредника в этих переговорах», — подчеркнула она.
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Светлана Тихановская рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступит посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси.
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