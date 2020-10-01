Премьер Литвы: ситуация в Беларуси угрожает работающему там литовскому бизнесу

Глава литовского правительства Саулюс Сквернялис высказал обеспокоенность по поводу условий работы в Беларуси бизнесменов из Литвы.





«В случае с отдельными секторами, эта угроза есть. Мы видим, что действует «традиционная» для Беларуси схема, когда в компанию приходит белорусский аналог нашей Службы расследования финансовых преступлений и выясняет, смотрит, может, какие-то налоги не заплатили. Мы все понимаем, кто и с какой целью послал. Это беспокоит, поскольку там бизнеса немало, у него могут возникнуть проблемы», – сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис.

Однако он повторил, что Беларуси невыгодно переориентировать свои грузы из Клайпедского порта в российские.

«Экономические параметры, и в случае с сыпучими грузами, и в случае с нефтепродуктами [показывают], что Беларуси невыгодно переориентировать их в российские порты. Это был бы экономический крах», — приводит DELFI слова премьера.