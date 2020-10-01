Источник материала: Sputnik Беларусь

Пограничье, фронтир России и Европы, за который все больше усиливается борьба, один из самых взрывоопасных регионов мира, где не раз прокатывались опустошающие войны, снова переживает крайне опасный период. Конфликт на Украине, ставший причиной "новой холодной войны", попытка "цветной революции" и острый политический кризис в Беларуси катализировали в регионе процессы самопознания, самоопределения и выбора дальнейшего пути.

В книге гостя программы "Горизонт событий", белорусского политолога и философа Алексея Дзерманта даются оригинальные ответы на обострившиеся вопросы о поиске идентичности в Беларуси, Украине, Польше и Прибалтике, геополитического и идеологического самоопределения элит и народов, формирования новой русской идентичности в Западной Евразии и о проекте будущего, желаемого для России и ее союзников.

"Беларуси, находясь на стыке цивилизаций, часто приходилось делать исторический выбор, и сейчас, получив свою государственность, мы вновь встали перед выбором. Он еще не до конца осознан, будет инерция по поводу того, что мы можем вернуться в какое-то прежнее состояние. В своей книге я описываю глубинные процессы и определяю, почему мы должны примыкать к российско-евразийскому полюсу", ― говорит собеседник Sputnik.

Кто сегодня побеждает в борьбе за белорусские умы, "подкрутить ли гайки" белорусской государственной машины либо отладить механизм и поменять изношенные узлы? Ответы на эти вопросы ― в программе "Горизонт событий" с участием публициста, политического эксперта Алексея Дзерманта на Sputnik Беларусь.

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