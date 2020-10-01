Статую Гарри Поттера, играющего в квиддич, установили в Лондоне

Источник материала: Sputnik Беларусь

Памятник известному на весь мир волшебнику появился недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась премьера фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Бронзовый памятник Гарри Поттеру на площади Лестер-сквер в Лондоне - работа польского скульптора Анджея Шимчика. "Мальчик, Который Выжил" запечатлен в тот момент, когда он играет в квиддич в Хогвартсе. Волшебник изображен летящим на той самой метле "Нимбус-2000".

Фанаты уже выразили свое восхищение статуей в день открытия 30 сентября, весь вечер позируя для фото и делая вид, что играют вместе с Гарри в квиддич.

"Гарри Поттер очень важен для литературы, театра и, конечно же, для кино", - сказала Рос Морган, исполнительный директор компании Heart of London Business Alliance, занимавшейся установкой памятника.

Поклонники Гарри Поттера всех возрастов есть во всем мире, теперь их с нетерпением ждут в Вест-Энде.

Скульптура с изображением актера Дэниела Рэдклиффа станет частью проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), призванного отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. В рамках этого проекта, который продлится до июля 2023 года, на Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из "Поющих под дождем", медвежонка Паддингтона и других.