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Статую Гарри Поттера, играющего в квиддич, установили в Лондоне

01.10.2020 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Памятник известному на весь мир волшебнику появился недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась премьера фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Бронзовый памятник Гарри Поттеру на площади Лестер-сквер в Лондоне - работа польского скульптора Анджея Шимчика. "Мальчик, Который Выжил" запечатлен в тот момент, когда он играет в квиддич в Хогвартсе. Волшебник изображен летящим на той самой метле "Нимбус-2000".

© CC BY 2.0 / Dallas Epperson / Childhood
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Фанаты уже выразили свое восхищение статуей в день открытия 30 сентября, весь вечер позируя для фото и делая вид, что играют вместе с Гарри в квиддич.

"Гарри Поттер очень важен для литературы, театра и, конечно же, для кино", - сказала Рос Морган, исполнительный директор компании Heart of London Business Alliance, занимавшейся установкой памятника. 

Поклонники Гарри Поттера всех возрастов есть во всем мире, теперь их с нетерпением ждут в Вест-Энде.

Скульптура с изображением актера Дэниела Рэдклиффа станет частью проекта "Сцены на площади" (Scenes in the Square), призванного отметить выдающиеся фильмы последнего столетия. В рамках этого проекта, который продлится до июля 2023 года, на Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из "Поющих под дождем", медвежонка Паддингтона и других.

 
 
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У поттерианцев всего мира появилось новое место в британской столице, где обязательно стоит побывать и сделать селфи.
 
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