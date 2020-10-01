Белорусские НПЗ намерены переработать рекордный за последние месяцы объем нефти

Источник материала: Ежедневник

фото: teknoblog.ru

«Белнефтехим» намерен восстановить объемы переработки, снизившиеся из-за сокращения поставок в 2020 году.

В октябре белорусские НПЗ планируют переработать 1,7 млн тонн нефти, сообщил представитель концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. За последние месяцы это будет самый максимальный объем переработки.

В октябре по трубопроводу «Дружба» планируется поставить в Беларусь 1,57 млн тонн российской нефти. Плюс к этому 80 тысяч тонн прибудет по железной дороге, сообщает Tut.by со ссылкой на пресс-секретаря концерна.

По его словам, для дозагрузки октябрьских мощностей в сентябре закуплена одна танкерная партия азербайджанской нефти. Во второй половине октября эта нефть поступит на Мозырский НПЗ.

В «Белнефтехиме» пояснили, что объем закупки нефти увеличен в связи с окончанием регламентных ремонтных работ на новополоцком «Нафтане».

По данным трубопроводной монополии «Транснефть», поставки российской нефти в Беларусь в сентябре оказались на 8% меньше уровня годом ранее — 1,46 млн тонн. На Мозырский НПЗ в прошлом месяце было предположительно поставлено 915 тыс. тонн против 888 тыс. тонн годом ранее, на «Нафтан» — 546 тыс. тонн против 700 тыс. тонн в сентябре 2019 года.

Мощности белорусских НПЗ составляют 24 млн тонн нефти, то есть они способны перерабатывать в месяц 2 млн тонн. Однако в последние годы заводы перерабатывали в среднем 1,5−1,7 млн тонн в месяц. В 2020 году планируют переработать не менее 16−16,5 млн тонн нефти против 18 млн тонн в 2019 году.

Снижение объемов связано со спором властей Беларуси и России по цене за российское сырье в первом квартале 2020 года. В этом время из компаний РФ поставки в Беларусь продолжала только группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. На этом фоне Беларусь начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В начале апреля Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.