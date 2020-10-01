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Тихановская предложила пригласить Путина на переговоры по Беларуси •

01.10.2020 17:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: 123ru.net

Светлана Тихановская выступила в эфире французского радио RTL .

В августе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз готов выступить посредником в переговорах между властями Беларуси, оппозицией и гражданским обществом. Такие переговоры должны проходить в том числе с Россией, заявлял Макрон.

«Я считаю, что это очень хорошо. Мы всегда говорили, что остаемся открытыми для диалога… Конечно, мы хотим, чтобы соседние страны выступили посредником в этих переговорах, но мы пока не получали таких сигналов,— цитирует комментарий Тихановской "Коммерсантъ". - Было бы очень хорошо, если бы президент Макрон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в переговорном процессе». При этом она отметила, что не считает правильным, когда одни страны оказывают давление на другие.

Встреча Светланы Тихановской с президентом Франции прошла 29 сентября. По ее словам, Макрон обещал помощь в переговорах и освобождении политзаключенных. Он сообщил, что Франция не признает Александра Лукашенко действующим президентом.

 
 
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Светлана Тихановская выступила в эфире французского радио RTL .
 
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