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Брестское «Динамо» сразится с «Лудогорцем» за выход в групповой этап Лиги Европы

01.10.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 октября в 21.00 на столичном стадионе «Динамо» брестское «Динамо» попробует впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги Европы. Для этого команде Сергея Ковальчука надо обыграть грозный болгарский «Лудогорец». Игра пройдет без зрителей.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Соперник брестчанам достался очень крепкий. «Лудогорец», владельцем которого является местный олигарх Кирилл Домусчиев, с 2012 года постоянно становится чемпионом Болгарии.


Фото: «Лудогорец»

За этот яркий период команда трижды выходила осенью из группы в стадию плей-офф Лиги Европы. А за последние семь лет «Лудогорец» два раза играл в групповом этапе Лиги чемпионов и четыре раза в групповом этапе Лиги Европы.

В прошлом сезоне болгарский клуб катком прошелся по ЦСКА Виктора Гончаренко в Лиге Европы, разгромив дома московский клуб со счетом 5:1.

Клуб тратит большие деньги на легионеров. К примеру, в 2015 году босс «Лудогорца» купил бразильца Жонатана Кафу за 2,2 млн евро, а через два года продал его за 7,5 млн евро!

Вообще, бразильский трансферный вектор очень популярен у селекционеров команды. Правда, в этом сезоне какими-то громкими приобретениями клуб не отметился.

Тренирует болгарскую команду чешский специалист Павел Врба. Но тренер 16 сентября экстренно лег в больницу из-за проблем со здоровьем и может не приехать в Минск на матч своей команды.

Судить матч в Минске будет бригада во главе с Славко Винчичем, который, как пишет «Прессбол», в мае был задержан полицией Боснии и Герцеговины в борделе, где судья отдыхал в компании девяти проституток. Арбитр подозревался в хранении наркотиков и оружия.

Напомним, что брестское «Динамо» начало свой европейский путь с квалификации Лиги чемпионов, дойдя до третьего раунда. Там команда проиграла «Маккаби».

SPORT.TUT.BY проведет онлайн игры.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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1 октября в 21.00 на столичном стадионе «Динамо» брестское «Динамо» попробует впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги Европы.
 
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