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Брестское «Динамо» сразится с «Лудогорцем» за выход в групповой этап Лиги Европы
Источник материала: Tut.by
1 октября в 21.00 на столичном стадионе «Динамо» брестское «Динамо» попробует впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги Европы. Для этого команде Сергея Ковальчука надо обыграть грозный болгарский «Лудогорец». Игра пройдет без зрителей.
Соперник брестчанам достался очень крепкий. «Лудогорец», владельцем которого является местный олигарх Кирилл Домусчиев, с 2012 года постоянно становится чемпионом Болгарии.
За этот яркий период команда трижды выходила осенью из группы в стадию плей-офф Лиги Европы. А за последние семь лет «Лудогорец» два раза играл в групповом этапе Лиги чемпионов и четыре раза в групповом этапе Лиги Европы.
В прошлом сезоне болгарский клуб
Клуб тратит большие деньги на легионеров. К примеру, в 2015 году босс «Лудогорца» купил бразильца Жонатана Кафу за 2,2 млн евро, а через два года продал его за 7,5 млн евро!
Вообще, бразильский трансферный вектор очень популярен у селекционеров команды. Правда, в этом сезоне какими-то громкими приобретениями клуб не отметился.
Тренирует болгарскую команду чешский специалист Павел Врба. Но тренер 16 сентября экстренно лег в больницу из-за проблем со здоровьем и может не приехать в Минск на матч своей команды.
Судить матч в Минске будет бригада во главе с Славко Винчичем, который, как пишет
Напомним, что брестское «Динамо» начало свой европейский путь с квалификации Лиги чемпионов, дойдя до третьего раунда. Там команда
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1 октября в 21.00 на столичном стадионе «Динамо» брестское «Динамо» попробует впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги Европы.
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