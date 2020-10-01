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Скорость таяния льдов Гренландии побила рекорд последних 12 тысяч лет

01.10.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый расчет скорости таяния льдов Гренландии за последние 12 тысяч лет показал, что в XXI веке этот показатель стал рекордно высоким за всю постледниковую эпоху. Результаты расчетов опубликовал научный журнал Nature, сообщает ТАСС.


Фото: pixabay.com

«Даже если мир перейдет на очень жесткую энергетическую диету, темпы таяния ледников Гренландии к концу столетия будут лишь немного выше, чем рекорды прошлых 12 тыс. лет. Если же выбросы парниковых газов будут расти прежними темпами, скорость сокращения ледовой шапки острова будет в четыре раза выше прошлых максимумов», — рассказал ​​​​​​один из авторов исследования, профессор Университета Баффало (США) Джейсон Брайнер.

Практически все климатологи не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур на Земле не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала на 4−9 °С выше, чем в прошлые столетия. Из-за этого их площадь будет необратимо сокращаться, и большие территории Антарктики и Арктики освободятся ото льда.

Судьба ледников Гренландии

В частности, климатические спутники уже много лет фиксируют, что таяние ледников Гренландии резко ускорилось. В среднем темпы сокращения их объема с начала столетия выросли примерно в четыре раза. В августе прошлого года это привело к тому, что огромная часть ледового массива острова массой в 12,5 млрд тонн откололась и уплыла в море, а за весь 2019 год совокупная масса ледовой шапки Гренландии сократилась на рекордные 532 млрд тонн.

Брайнер и его коллеги заинтересовались тем, насколько сопоставимы текущие рекорды с тем, как менялась площадь льдов Гренландии в прошлом. Для ответа на этот вопрос ученые создали детальную климатическую модель юго-западного побережья острова. Она учитывала то, как менялся его климат и облик за последние 12 тысяч лет. Кроме того, ученые вычислили скорость таяния ледников в разные периоды истории.

Эти расчеты показали, что площадь ледовой шапки острова в прошлом менялась гораздо медленнее, чем сейчас. Это было характерно и для самых теплых периодов истории голоцена, текущей геологической эры, когда температуры на Земле были на 1−2 °С выше, чем сейчас.

Расчеты ученых показывают, что уже сейчас темпы сокращения гренландских льдов превышают рекорды прошлых 120 столетий, а дальнейший рост выбросов СО2 и других парниковых газов повысит их еще в четыре раза. В результате уровень моря может вырасти на 10 сантиметров, а ледовый покров Гренландии будет дестабилизироваться еще быстрее.

Брайнер и его коллеги надеются, что их климатическая модель и результаты расчетов помогут климатологам уточнить оценки того, как будет меняться масса и объем ледников острова в ближайшие десятилетия и столетия. Эти сведения, в свою очередь, помогут политикам точнее оценивать климатические риски и вырабатывать действенные меры по борьбе с глобальным потеплением.

 
 
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Климатологи прогнозируют, что из-за этого к концу XXI века уровень Мирового океана может подняться на десять сантиметров.
 
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