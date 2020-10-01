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Гражданин, вы нарушитель! Белорусы получают новые SMS от милиции

01.10.2020 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня абоненты белорусских операторов начали получать новые сообщения от милиции. На этот раз белорусов обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и предупреждают об уголовной ответственности. «Не допускайте ошибок», — завершается послание от МВД.

Вот полный текст сообщения: "Уважаемый гражданин! Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи. Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст.342 УК РБ. Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок".

В редакцию Onliner скриншоты с SMS от МВД пока прислали несколько абонентов МТС. Мы отправили оператору два вопроса:

1. На основании чего МТС делает эту рассылку?

2. На основании каких критериев формировалась база номеров, которые получили SMS?

Дополним заметку, как только получим комментарии оператора.

 
 
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Сегодня абоненты белорусских операторов начали получать новые сообщения от милиции. На этот раз белорусов обвиняют в нарушении порядка проведения массовых...
 
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