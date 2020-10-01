В России сотовые операторы технически готовы к отмене роуминга с Беларусью

Источник материала: Onliner

Крупные российские операторы связи технически готовы к отмене роуминга с Беларусью, сообщает ТАСС. Теперь они ждут решений со стороны белорусских партнеров. «Он состоится, как только будут достигнуты финальные договоренности между российской и белорусской сторонами», — заявили в Tele2, добавив, что россиянам пользоваться связью будет максимально выгодно.

«Что касается снижения роуминговых цен в Союзном государстве, то мы полагаем, что все мероприятия соответствующей дорожной карты реализованы, и мы готовы на взаимное снижение ставок интерконнекта (межсетевая связь между операторами. — Прим. ТАСС), роуминговых ставок и установление сниженных абонентских тарифов. Ждем решения белорусской стороны», — прокомментировали в «Билайне».

Как сообщает ТАСС, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года.

Отметим, в свою очередь, что заявления об отмене роуминга намного старше, разговоры об этом ведутся как минимум с 2013 года .