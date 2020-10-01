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В России сотовые операторы технически готовы к отмене роуминга с Беларусью
Источник материала: Onliner
Крупные российские операторы связи технически готовы к отмене роуминга с Беларусью,
«Что касается снижения роуминговых цен в Союзном государстве, то мы полагаем, что все мероприятия соответствующей дорожной карты реализованы, и мы готовы на взаимное снижение ставок интерконнекта (межсетевая связь между операторами. — Прим. ТАСС), роуминговых ставок и установление сниженных абонентских тарифов. Ждем решения белорусской стороны», — прокомментировали в «Билайне».
Как сообщает ТАСС, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года.
Отметим, в свою очередь, что заявления об отмене роуминга намного старше, разговоры об этом ведутся как минимум
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Крупные российские операторы связи технически готовы к отмене роуминга с Беларусью, сообщает ТАСС. Теперь они ждут решений со стороны белорусских партнеров. «Он...
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