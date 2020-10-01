В части Минска возможно ухудшение качества воды. Ищите свою цистерну

Источник материала: Onliner

В Минске снова можно будет увидеть цистерны с питьевой водой. К счастью, не по столь глобальному поводу, как в прошлый раз . «Минскводоканал» сообщает , что сегодня в 12:30 при производстве работ строительной организацией был поврежден трубопровод подачи питьевой воды. В связи с этим возможно ухудшение качества водоснабжения в микрорайоне Зеленый Луг, квартале улиц Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкая, Лукьяновича, Восточная, Некрасова, Я. Коласа, Сурганова.

Чтобы сгладить ситуацию, «Минскводоканал» оперативно организовал размещение цистерн с питьевой водой и начал работу по промывке сетей. Отыскать специальные «бочки» можно по адресам:

ул. Мирошниченко, 43;

ул. Гамарника, 17/15;

ул. Логойский тракт, 37/1;

ул. Мирошниченко, 17;

ул. Седых, 38.

В это же самое время жители улиц, попавших в «зону бедствия», переживают из-за того, что о ситуации их никто не предупредил, — и в самом деле, не будешь же каждый день и час заходить на сайт «Минскводоканала» и проверять, нет ли проблем с водопроводом. А тот же Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале сообщил о проблеме в 16:45.

«Сначала ты видишь машину с питьевой водой во дворе, а после узнаешь о прочистке труб», «Я сегодня целый день пила эту воду, никто ж не предупредил». Кто-то даже отмечает, что проблемы заметил еще вчера: «Когда набирал ванну, заметил, что вода с ржавым оттенком, думал, кажется».