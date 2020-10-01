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В части Минска возможно ухудшение качества воды. Ищите свою цистерну
Источник материала: Onliner
В Минске снова можно будет увидеть цистерны с питьевой водой. К счастью, не по столь глобальному поводу, как в
Чтобы сгладить ситуацию, «Минскводоканал» оперативно организовал размещение цистерн с питьевой водой и начал работу по промывке сетей. Отыскать специальные «бочки» можно по адресам:
В это же самое время жители улиц, попавших в «зону бедствия», переживают из-за того, что о ситуации их никто не предупредил, — и в самом деле, не будешь же каждый день и час заходить на сайт «Минскводоканала» и проверять, нет ли проблем с водопроводом. А тот же Мингорисполком в своем официальном Telegram-канале сообщил о проблеме в 16:45.
«Сначала ты видишь машину с питьевой водой во дворе, а после узнаешь о прочистке труб», «Я сегодня целый день пила эту воду, никто ж не предупредил». Кто-то даже отмечает, что проблемы заметил еще вчера: «Когда набирал ванну, заметил, что вода с ржавым оттенком, думал, кажется».
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В Минске снова можно будет увидеть цистерны с питьевой водой. К счастью, не по столь глобальному поводу, как в прошлый раз. «Минскводоканал» сообщает, что сегодня в...
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