Microsoft представила недорогой ноутбук с Core i5 10-го поколения (видео)

Источник материала: Onliner

Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go, оснащенный 4-ядерными процессорами Intel Core i5 10-го поколения (1035G1). Но есть и минусы: на борту лэптопа всего 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ eMMC — хранилища данных. Размер дисплея — 12,4 дюйма, его разрешение — 1536×1024 точек.

Отчасти не слишком впечатляющие характеристики нивелируются ценой — Surface Laptop Go обойдется в $550. В то же время за эту же сумму можно найти ноутбуки с аналогичным процессором, однако с 8 ГБ оперативки и SSD на 512 ГБ (но 15-дюймовым экраном). Чуть приближен к такой конфигурации вариант Surface Laptop Go с 8 ГБ RAM и SSD на 128 ГБ — он обойдется в $700.

А за $900 покупатель получит 256 ГБ SSD и сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания (он имеется и у «средней» модели).

Одновременно Microsoft выпустила аксессуары для линейки устройств Surface: компактную клавиатуру за $70, цифровой блок за $25 и некоторые другие продукты.



