Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль

Источник материала: Onliner

Сегодня многие минчане заметили, что их привычный глазу город утонул то ли в смоге, то ли в песчаной буре. Естественно, забеспокоились. В Белгидромете успокоили: это всего лишь пыль, которая пришла к нам из российского Черноземья, где сейчас бушуют пожары.













— Над центральными районами европейской России расположен обширный антициклон, и он не пускает циклоны, которые стремятся с Атлантики, вглубь страны. Один из них в данный момент расположен на территории Украины. В месте их столкновения сформировалась область высокой разности давлений. На сегодняшний день она достигает 14 мм рт. ст., а это очень много. Из-за этого возникают ураганные ветры, из-за которых в южных районах России происходят песчаные бури. Плюс к этому в Черноземье сейчас мало осадков: за весь сентябрь выпало 2 мм, сейчас там пожары. Все это приносят нам юго-восточные ветра, — объяснили Onliner в Белгидромете.









К сожалению, ситуация не поменяется, пока через нашу страну проходят юго-восточные потоки. Правда, уже завтра ветер будет послабее, а значит, и такого сильного смога мы не увидим.



















