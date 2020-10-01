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Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль

01.10.2020 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня многие минчане заметили, что их привычный глазу город утонул то ли в смоге, то ли в песчаной буре. Естественно, забеспокоились. В Белгидромете успокоили: это всего лишь пыль, которая пришла к нам из российского Черноземья, где сейчас бушуют пожары.

Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль
Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль
Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль

 — Над центральными районами европейской России расположен обширный антициклон, и он не пускает циклоны, которые стремятся с Атлантики, вглубь страны. Один из них в данный момент расположен на территории Украины. В месте их столкновения сформировалась область высокой разности давлений. На сегодняшний день она достигает 14 мм рт. ст., а это очень много. Из-за этого возникают ураганные ветры, из-за которых в южных районах России происходят песчаные бури. Плюс к этому в Черноземье сейчас мало осадков: за весь сентябрь выпало 2 мм, сейчас там пожары. Все это приносят нам юго-восточные ветра, — объяснили Onliner в Белгидромете.

Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль
Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль

К сожалению, ситуация не поменяется, пока через нашу страну проходят юго-восточные потоки. Правда, уже завтра ветер будет послабее, а значит, и такого сильного смога мы не увидим.

Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль
Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль
Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль
Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль
Сегодня Минск выглядит апокалиптично. Его накрыла российская пыль

 
 
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Сегодня многие минчане заметили, что их привычный глазу город утонул то ли в смоге, то ли в песчаной буре. Естественно,…Читать далее…
 
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