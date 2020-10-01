Премьер-министр: страна не рухнет под долгами

Источник материала: Onliner

На погашение госдолга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, Беларусь выполнит все обязательства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совета министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, пишет БЕЛТА .

— На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе на погашение внешнего госдолга — 4,2 млрд, внутреннего — 700 млн, — сказал глава правительства.

Головченко заявил, что считает нужным упредить комментарии в определенных СМИ, что «страна рухнет под долгами».

— Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития, — подчеркнул он. Ключевым требованием к бюджету Роман Головченко назвал его сбалансированность, нацеленность на решение социальных задач и развитие инфраструктуры. При этом бюджет на 2021 год формируется в условиях ограниченности ресурсов. — Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса. Прямые потери от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются в 380 млн рублей.

По его словам, для выполнения поставленных задач, сохранения макроэкономической стабильности потребуется стабильное исполнение бюджетов всех уровней.

Свежие цифры по долгам. Госдолг Беларуси на 1 сентября составил 57,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 13 млрд рублей, или на 29,1%, по сравнению с августом подрос на 4,7 млрд. Внешний госдолг на ту же дату равен $17,7 млрд: с начала года стал больше на $600 млн, или на 3,6%, а по сравнению с августом уменьшился на $100 млн. Об этом сообщает Министерство финансов.

В этом году мы заняли за рубежом чуть более $1,921 млрд, а погасили более $1,165 млрд.

Внутренний госдолг составил 10,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 20,6%.

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