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Премьер-министр: страна не рухнет под долгами
Источник материала: Onliner
На погашение госдолга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, Беларусь выполнит все обязательства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Президиума Совета министров, где обсуждаются проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, пишет
— На погашение государственного долга в 2021 году будет направлено 4,9 млрд рублей, в том числе на погашение внешнего госдолга — 4,2 млрд, внутреннего — 700 млн, — сказал глава правительства.
Головченко заявил, что считает нужным упредить комментарии в определенных СМИ, что «страна рухнет под долгами».
— Никто не рухнет. Эти средства предусмотрены. Страна своевременно, как и всегда, рассчитывается по всем долговым обязательствам без ущерба для выполнения своих социальных обязательств и целей развития, — подчеркнул он. Ключевым требованием к бюджету Роман Головченко назвал его сбалансированность, нацеленность на решение социальных задач и развитие инфраструктуры. При этом бюджет на 2021 год формируется в условиях ограниченности ресурсов. — Это бюджет эпохи пандемии и беспрецедентного мирового кризиса. Прямые потери от внешних факторов, на которые мы не можем влиять, оцениваются в 380 млн рублей.
По его словам, для выполнения поставленных задач, сохранения макроэкономической стабильности потребуется стабильное исполнение бюджетов всех уровней.
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