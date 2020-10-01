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Соболенко вышла в третий круг "Ролан Гарос"
Источник материала: Партизан
Во втором круге турнира Большого шлема Арина Соболенко разделалась с россиянкой Дарьей Касаткиной
Белоруска Арина Соболенко победила россиянку Дарью Касаткину в матче второго круга "Ролан Гаррос" — 7:6, 6:0.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Нао Хибино (84 ВТА) — Онс Жабер (35 ВТА).
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Во втором круге турнира Большого шлема Арина Соболенко разделалась с россиянкой Дарьей Касаткиной
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