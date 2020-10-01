ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовские автоперевозчики стали перенаправлять грузы в обход Беларуси

01.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ситуация с проверками автоперевозчиков в Беларуси стабилизировалась, однако часть потока грузов литовские перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Беларуси, отмечает Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

"Работа на границе стабилизировалась, автомобили проверяются на границе и едут дальше, но на внутреннюю таможню их уже не направляют", - заявил BNS президент Linava Ромас Аустинскас.

Генеральный секретарь Linava Зенонас Буйвидас, в свою очередь, отметил, что часть перевозчиков старается направлять грузовики через границу Латвии и России, в объезд Беларуси.

Однако, как сказал Буйвидас BNS, в таком случае "начинаются заторы на границе между Латвией и Беларусью".

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в четверг заявил BNS, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас обычная.

Между тем, на погранпереходе Терехово на латвийско-российской границе в четверг ожидает около 200 грузовиков, однако это нормальная ситуация, говорит Мишутис, ссылаясь на данные латвийских пограничников.

Политические отношения Минска и Вильнюса резко ухудшились после президентских выпоров в Беларуси, прошедших 9 августа. Литва, как и ряд других стран Запада, не признает их результаты. 

Вильнюс также присоединился к международным санкциям против Александра Лукашенко и связанных с ним лиц.

Лукашенко, в свою очередь, объявил о подготовке Беларусью ответных санкций в том числе и против Литвы. В числе возможных санкционных мер - закрытие воздушного пространства, эмбарго на поставки продовольствия, переориентация всех белорусских торговых потоков из портов Литвы.

Погранкомитет Беларуси, в соответствии с распоряжением Лукашенко, в конце августа перешел на усиленный режим охраны госграницы с Литвой.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ситуация с проверками автоперевозчиков в Беларуси стабилизировалась, однако часть потока грузов литовские перевозчики стараются направлять через...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское «Динамо» сразится с «Лудогорцем» за выход в групповой этап Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика