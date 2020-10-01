ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Хуже даты не придумаешь": украинский астролог рассказал, когда уйдет Лукашенко

01.10.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Влад Росс отметил, что, проведя инаугурацию в неблагоприятный день, Лукашенко предопределил свое будущее – он будет вынужден покинуть страну уже в ближайшие месяцы.



Для инаугурации Александра Лукашенко был избран крайне неблагоприятный, с астрологической точки зрения, день – 23 сентября. Из-за этого Лукашенко более не сможет влиять на ситуацию в Беларуси и вскоре будет вынужден уйти от власти. Развязка случится уже в ближайшие пару месяцев.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, инаугурация Лукашенко в столь неблагоприятный день определила его будущее: он однозначно будет свергнут.

"23 сентября Солнце находилось в 1-ом разрушительном градусе Весов. Какой же идиот посоветовал Лукашенко назначить инаугурацию на такую дату! Необязательно быть выдающимся астрологом, чтобы понимать, что нельзя проводить подобные мероприятия в день, когда планета царствования – Солнце – находится в разрушительном градусе. 

Хуже даты не придумаешь, ведь, помимо неблагоприятного расположения Солнца, был жесткий тау-квадрат к планете правления Сатурну от планет Меркурий и Марс в соединении с Черной Луной. Этот показатель свидетельствует о том, что Лукашенко однозначно будет свергнут", – рассказал Влад Росс.

По прогнозу астролога, наиболее вероятный сценарий будущего для Лукашенко – это бегство из Беларуси.

"До инаугурации он еще мог как-то сдерживать ситуацию, но теперь он ни на что влиять не способен. Инаугурация 23 сентября – это грубейшая ошибка! Теперь его дни в Беларуси сочтены", – отметил Росс.

Он добавил, что, вероятнее всего Лукашенко покинет Беларусь тогда, когда в его гороскопе будет жесткая оппозиция Сатурна и Урана, а также жесткий квадрат Плутона к Венере, то есть в ноябре этого года.

"Ноябрь станет последним месяцем его пребывания на территории Беларуси. Он не сможет сдерживать ситуацию после того, как закончится ретроградность Марса. В ноябре протесты получат особый размах. И, чем жестче Лукашенко будет пытаться противостоять протестующим, тем жестче и масштабнее будет становиться протест. 

Белорусские протесты уже начали набирать силу, и вскоре там может повториться украинский Майдан, а точнее события февраля 2014-го года. Поскольку теперь активизируются более радикальные силы. Развязка случится в ближайшие пару месяцев", – заверил Влад Росс.


При этом астролог добавил, что Лукашенко оказался "крепким орешком" и сражается за власть до конца, однако его инаугурация многое изменила.

"Я не вижу Лукашенко у власти в следующем году. До конца 2020-го он уйдет", – резюмировал Росс.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Влад Росс отметил, что, проведя инаугурацию в неблагоприятный день, Лукашенко предопределил свое будущее – он будет вынужден покинуть страну уже в ближайшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Статую Гарри Поттера, играющего в квиддич, установили в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2020
Mir24.TV Belarus
01.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика