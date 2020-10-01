В Минске из кранов опять идет плохая вода

Мингорисполком рассказал, почему в четверг на многих улицах города из кранов снова шла вода плохого качества. В некоторых районах города уже стоят цистерны.

В телеграм-канале Минского городского исполнительно комитета сообщится, что в четверг 1 октября примерно в 12.30 в ходе выполнения работ в Советском районе был поврежден трубопровод подачи питьевой воды. Из-за этого в районе Зеленого Луга качество воды снова упало. В исполкоме отмечают, что проблемы с качеством воды могут наблюдаться на ул. Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Я. Коласа и Сурганова.

Минский водоканал уже подогнал цистерны с питьевой водой на улицы: ул. Мирошниченко, 43, Гамарника, 17/15, Логойский тракт, 37/1, Седых, 38.