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В Гомеле суд оштрафовал журналиста Сергея Ляпина

01.10.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Железнодорожного района Гомеля 1 октября оштрафовал журналиста Сергея Ляпина на 10 базовых величин (270 рублей) за участие в несанкционированном марше протеста 6 сентября.

В Гомеле суд оштрафовал журналиста Сергея Ляпина

В рапорте милиции, который зачитал судья Ярослав Паремский, отмечалось, что «шествие было с применением бело-черно-белого флага».

Журналист на суде не присутствовал. Его и жену — журналистку Марию Булавинскую — с 8 августа преследует милиция, которая дежурит у их дома и дома близких родственников. Они вынуждены скрываться.

В Гомеле до сих пор отбывает арест журналист Евгений Меркис. Суд признал его участником несанкционированной акции и арестовал на 15 суток. После отбытия наказания журналист не вышел на свободу — его отправили «досиживать» 11 суток, не отбытых в августе.

Кроме того, на 10 суток была арестована журналистка Марина Дробышевская.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля 1 октября оштрафовал журналиста Сергея Ляпина на 10 базовых величин (270 рублей) за участие в несанкционированном марше протеста 6...
 
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