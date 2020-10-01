В Гомеле суд оштрафовал журналиста Сергея Ляпина

Суд Железнодорожного района Гомеля 1 октября оштрафовал журналиста Сергея Ляпина на 10 базовых величин (270 рублей) за участие в несанкционированном марше протеста 6 сентября.





В рапорте милиции, который зачитал судья Ярослав Паремский, отмечалось, что «шествие было с применением бело-черно-белого флага».

Журналист на суде не присутствовал. Его и жену — журналистку Марию Булавинскую — с 8 августа преследует милиция, которая дежурит у их дома и дома близких родственников. Они вынуждены скрываться.

В Гомеле до сих пор отбывает арест журналист Евгений Меркис. Суд признал его участником несанкционированной акции и арестовал на 15 суток. После отбытия наказания журналист не вышел на свободу — его отправили «досиживать» 11 суток, не отбытых в августе.

Кроме того, на 10 суток была арестована журналистка Марина Дробышевская.