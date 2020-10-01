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Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

01.10.2020 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате Франции.

Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Фото со страницы Арины Соболенко в соцсети

Во втором круге наше соотечественница переиграла россиянку Дарью Касаткину — 7:6, 6:0.

В следующем раунде прима отечественного тенниса сразится с победительницей поединка Нао Хибино (Япония)/ Онс Жабер (Тунис).

 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате Франции.
 
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