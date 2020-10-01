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Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Источник материала: Навiны
Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате Франции.
Во втором круге наше соотечественница переиграла россиянку Дарью Касаткину — 7:6, 6:0.
В следующем раунде прима отечественного тенниса сразится с победительницей поединка Нао Хибино (Япония)/ Онс Жабер (Тунис).
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает успешно выступать на Открытом чемпионате Франции.
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