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Госкомвоенпром показал, как стреляет новая система залпового огня "Шквал"
01.10.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Реактивная система залпового огня "Шквал", созданная в Беларуси, прошла стрельбовые испытания на полигоне в Осиповичах. "Шквал" построен по технологиям, разработанным на минском заводе ОАО "Волатавто", уточнили в Госкомвоенпроме.
Машина оснащена направляющими трубами, а также автоматической системой управления огнем, системой спутниковой навигации, метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных, автоматизированной системой наведения для работы в составе группировки с получением целеуказания.
Это уменьшает временной интервал нахождения "Шквала" на огневой позиции, то есть, повышает "выживаемость" РСЗО в условиях современного боя.
"Реактивная система сможет использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО "Град", но и 122-мм реактивные снаряды, модернизированные на белорусском заводе точной электромеханики", - рассказали в Госкомвоенпроме.
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