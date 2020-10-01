Источник материала: Sputnik Беларусь

Реактивная система залпового огня "Шквал", созданная в Беларуси, прошла стрельбовые испытания на полигоне в Осиповичах. "Шквал" построен по технологиям, разработанным на минском заводе ОАО "Волатавто", уточнили в Госкомвоенпроме.

Машина оснащена направляющими трубами, а также автоматической системой управления огнем, системой спутниковой навигации, метеостанцией, современным комплексом связи и передачи данных, автоматизированной системой наведения для работы в составе группировки с получением целеуказания.

Это уменьшает временной интервал нахождения "Шквала" на огневой позиции, то есть, повышает "выживаемость" РСЗО в условиях современного боя.

"Реактивная система сможет использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО "Град", но и 122-мм реактивные снаряды, модернизированные на белорусском заводе точной электромеханики", - рассказали в Госкомвоенпроме.

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