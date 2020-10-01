Синоптик рассказал про смог в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 окт – Sputnik. Начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский назвал Sputnik причину дымки в Минске.

Как выяснилось, в атмосфере сейчас происходит противостояние двух крупных образований.

"Циклон располагается над Западной Украиной и антициклон, который находится над центральной частью европейской России. Дуют юго-восточные ветры, приносящие в Беларусь теплый воздух и пыль. Ухудшение видимости на пять-шесть километров наблюдается не только в Минске, но и ряде других городов Беларуси", - рассказал Беганский.

Он отметил, что сейчас существенных изменений в характере погоды нет, синоптики надеются, что завтра подойдет атмосферный фронт и даст некоторое количество осадков.

"Возможно, завтра уже начнутся незначительные изменения. Но для серьезных улучшений нужен более влажный воздух и осадки", - добавил Беганский.