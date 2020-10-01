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Синоптик рассказал про смог в Минске
01.10.2020 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт – Sputnik. Начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский назвал Sputnik причину дымки в Минске.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Как выяснилось, в атмосфере сейчас происходит противостояние двух крупных образований.
"Циклон располагается над Западной Украиной и антициклон, который находится над центральной частью европейской России. Дуют юго-восточные ветры, приносящие в Беларусь теплый воздух и пыль. Ухудшение видимости на пять-шесть километров наблюдается не только в Минске, но и ряде других городов Беларуси", - рассказал Беганский.
Он отметил, что сейчас существенных изменений в характере погоды нет, синоптики надеются, что завтра подойдет атмосферный фронт и даст некоторое количество осадков.
"Возможно, завтра уже начнутся незначительные изменения. Но для серьезных улучшений нужен более влажный воздух и осадки", - добавил Беганский.
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Ухудшение видимости на пять-шесть километров наблюдалось не только в Минске, но и ряде других городов Беларуси.
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