Что мешает Беларуси стать Швейцарией?

Источник материала: Ежедневник

фото: semenuk.livejournal.com

Почему Беларуси стоит посмотреть на опыт и пример страны, которая также не обладает сырьевыми ресурсами, в схожем геополитическом положении, страдала из-за чужих конфликтов и противоречий, не имеет выхода к морю, сопоставима по численности населения.

Так ли безальтернативен выбор между Россией и ЕС? Стот ли Беларуси вообще делать геополитический выбор? На эту тему рассуждает бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич , который в августе этого года ушел с дипломатической службы:

- Внешняя политика Беларуси мельчает до регионов России. Ничего против сотрудничества с ними не имею. Возражаю против шулерства нелегитимной власти, путающей свои шкурные интересы (уцелеть) с национальными. Предел возможностей Беларуси сегодня при Лукашенко определяется не высотой потолка, а пола. Оттуда этой власти уже не встать, а нам нельзя так опускаться, нам нужно двигаться дальше. Но куда? Чего мы хотим и куда стремимся? Судя по всему, если не формулировать цели долгосрочного развития для страны, их подменит борьба за власть или мутная конституционная реформа.

Чтобы не было войны и всем хватало на чарку и шкварку

Индекс качества на все внутри и внешнеполитические случаи жизни в Беларуси, претендующий на новый срок. Неплох для клятвы генсека на уставе ООН, ибо в мире много где воюют и голодают, ну или для Беларуси образца начала дефицитных 90-х. В 2020-м у нас должны найтись совершенно иные масштабы ценностных ориентиров. Заживем легко с устрицами и «Вдовой Клико» - мой вариант для новой потребительской планки, если она нам действительно нужна.

Демократия

Сомнительная цель, но неплохое средство стать успешными и благополучными. Или не стать, если общество не созрело для самостоятельных, взвешенных и ответственных решений. Однако, не попробовав – не узнаем и точно не станем. Плюс сила права, а не право силы в качестве приятного бонуса, которого так не хватает.

Интеграция с Россией

Кого-то радует, кого-то сильно и справедливо пугает. Вторых, по-моему, подавляющее большинство. В сухом остатке такого решения – придется расстаться с суверенитетом, погрузиться с головой во все международные конфликты и кампании и авантюры России – вооруженные и дипломатические. Зарплата в единых некрепких российских рублях и энергоресурсы по псковско-смоленским ценам в качестве (не)утешительного приза – вот и всё приданное в этом неравном браке.

Вступление в ЕС

На мой взгляд, другая крайность, имеющая, правда, больше потребительских бонусов, чем первая. Такая перспектива, если существует, то пока на словах, ибо неслышно, чтобы нас там ждали и не уверен, что мы туда хотим. Как показывает опыт Украины, евроинтеграция Беларуси до глубины души и даже (вероятно) «рукоприкладства» расстроит другого соседа, но дело не только в нем. ЕС уже совсем не тот, чтоб мчать туда и рвать с Россией.

Какие еще варианты?

Не делать геополитический выбор и других резких движений. Ни за полтора миллиарда долларов, ни за 15.

Посмотреть на опыт и пример страны, которая как и Беларусь не обладает собственными сырьевыми ресурсами, в схожем геополитическом положении, страдала из-за чужих конфликтов и противоречий, не имеет выхода к морю, сопоставима с нами по численности населения.

Такая есть. Это Швейцария.

Сложно найти более благополучное государство и состоятельных людей на европейской карте, чем Швейцария и швейцарцы.

В чем уникальность ее успеха? Секрет в том, что для успеха Швейцарии не было особенных предпосылок. Эта страна смогла конвертировать свои слабости и недостатки в достоинства и преимущества и продолжает с успехом этот делать: из буфера (между Францией и Австрией с Пруссией/Германией) – стала авторитетнейшей международной переговорной площадкой, при полном отсутствии природных ресурсов – крупнейшим сырьевым трейдером. Из бедности достигла репутации одной из самых промышленно развитых и конкурентоспособных стран мира.

Как? Благодаря нейтралитету. Это, конечно, не единственная причина, но во многом ключевая.

По легенде, швейцарцы мечтали о нейтралитете с конца 14 века. Получили его лишь в 1815 году после наполеоновских войн, когда великие державы того времени (среди них и Россия), желая создать буферную зону между Францией, Пруссией и Австрией, признали необходимость установления постоянного нейтралитета Швейцарии.

Что же дал нейтралитет швейцарцам? В общем - все то, о чем явно или тайно мечтаем мы и даже больше

· Мир/отсутствие войны. С тех седых времен Швейцария не участвовала ни в одном вооруженном конфликте, включая мировые войны, сохраняла при этом торговые отношения с враждующими сторонами. То есть производила, продавала, зарабатывала.

· Отсутствие «врагов». Поддерживая связи «между странами, а не между правительствами» Швейцария фактически дружит со всеми вне зависимости от политических или идеологических соображений.

· Имидж и доверие. За Швейцарией закрепилась устойчивая репутация миротворца и посредника в разрешении международных конфликтов и центра разрешения споров.

· Консолидация общества и государства. Нейтралитет способствовал эволюции государственности Швейцарии, сплотил швейцарцев.

· Экономический рост и финансовое благополучие. Из-за неучастия в конфликтах и отсутствия войн сформировался имидж стабильной и безопасной страны, надежного убежище для капитала.

При этом нейтральный статус не препятствовал Швейцарии развивать отношения с отдельными странами и регионами на приоритетной основе. Например, с ЕС или Китаем. С последним, кстати, у Швейцарии очень давнее и куда более тесное сотрудничество, чем у нас.

Швейцарская модель не панацея, но соответствует цели, сформулированной в статье 18 Конституции Республики Беларусь – стать нейтральным государством. Так случилось, что последние лет 5 мы шли этим путём и достигли гораздо большего, чем за предыдущие 20.