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Федерация гандбола сняла с чемпионата клуб, который отказался проводить матч из-за ареста Левченко
Источник материала: Tut.by
Белорусская федерация гандбола сняла с чемпионата клуб «Витязь-Леон», который вчера
«В четверг, 1 октября, в офисе БФГ состоялось совместное заседание спортивно-технической и главной судейской комиссий по вопросу неявки по неуважительной причине команды „Витязь“ на матч XXIX чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд дивизиона 1 против „Машеки“, который должен был состояться 30 сентября. Были приняты следующие решения:
— в соответствии с п. 28 Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд отстранить команду „Витязь“ от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу;
— на основании Приложения 7 к Положению о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд все результаты ранее сыгранных командой „Витязь“ матчей аннулируются», — говорится в сообщении официального
Отметим, что директор клуба Александр Опейкин, главный тренер Константин Яковлев, а также ряд представителей команды подписали
Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в массовом несанкционированном мероприятии.
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Белорусская федерация гандбола сняла с чемпионата клуб «Витязь-Леон», который вчера отказался выходить на матч против «Машеки» из-за ареста известной...
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