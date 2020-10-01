Федерация гандбола сняла с чемпионата клуб, который отказался проводить матч из-за ареста Левченко

Источник материала: Tut.by

Белорусская федерация гандбола сняла с чемпионата клуб «Витязь-Леон», который вчера отказался выходить на матч против «Машеки» из-за ареста известной баскетболистки Елены Левченко.



Фото: ГК «Витязь-Леон»

«В четверг, 1 октября, в офисе БФГ состоялось совместное заседание спортивно-технической и главной судейской комиссий по вопросу неявки по неуважительной причине команды „Витязь“ на матч XXIX чемпионата Республики Беларусь среди мужских команд дивизиона 1 против „Машеки“, который должен был состояться 30 сентября. Были приняты следующие решения:

— в соответствии с п. 28 Положения о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд отстранить команду „Витязь“ от дальнейшего участия в XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу;

— на основании Приложения 7 к Положению о XXIX чемпионате и Кубке Республики Беларусь по гандболу среди мужских и женских команд все результаты ранее сыгранных командой „Витязь“ матчей аннулируются», — говорится в сообщении официального сайта БФГ.

Отметим, что директор клуба Александр Опейкин, главный тренер Константин Яковлев, а также ряд представителей команды подписали письмо спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

Елена Левченко была арестована на 15 суток за участие в массовом несанкционированном мероприятии.