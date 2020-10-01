«Нарушитель порядка проведений массовых мероприятий». Абонентам от имени МВД стали приходить СМС

Источник материала: Tut.by

Некоторым абонентам МТС и life:) из Минска стали приходить СМС-сообщения от имени МВД Беларуси. В них говорится, что абоненты «были установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятиях».



Фото: burst.shopify.com

О таких СМС-сообщениях нам написало уже несколько абонентов из Минска — они являются пользователями связи от компаний МТС и life:).

В тексте сказано, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи». Далее говорится, что «данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в преступлении по ст. 324 УК РБ». «Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — резюмируется в СМС.





Мы обратились к представителям МТС и life:) с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, действительно ли сообщения приходят от МВД Беларуси. Обновим материал, как только получим комментарии операторов.

В МВД нам ответили, что пока уточняют информацию, и сообщат, когда что-то станет известно.

Впрочем, несколько недель назад пользователям белорусских мобильных операторов стали приходить СМС-сообщения с просьбами сообщать в милицию о «действиях, которые нарушают правила общежития», и о «незарегистрированной символике». Тогда в А1 заявили, что «данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама».