Посмотрите, какие объекты в Минске стали победителями конкурса «Лучший строительный продукт года»

Источник материала: Tut.by

Недавно в Минске подвели итоги республиканского конкурса «Лучший строительный продукт года», который проходит при поддержке Министерства архитектуры и строительства. Посмотрели, какие здания в столице стали победителями конкурса.

Всего в номинации «Лучший строительный объект» представлено 13 победителей. Большинство из этих зданий находятся в Минске.

Центр управления перевозками БелЖД

Почетным дипломом победителя наградили Государственное объединение «Белорусская железная дорога» за центр управления перевозками Белорусской железной дороги. Необычное искривленное здание находится возле станции «Институт культуры» в Стекольном переулке.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ломаный фасад привлекает к себе внимание, заглубленные витражи создают образ кристалла, растущего из земли.

Заказ от «Белжелдорпроекта» получила мастерская архитектора Сергея Асташенка. Строительство велось с 2011 года, объект торжественно открыли в конце 2019 года. Как мы писали ранее, новый центр обошелся Белорусской железной дороге примерно в 20 миллионов долларов.

Фонтан от Сбербанка

Летом 2020 года российский Сбербанк подарил Минску светомузыкальный фонтан за 2,5 миллиона долларов. Он расположен на акватории Свислочи возле парка Янки Купалы. На конкурсе за эту конструкцию почетный диплом победителя получило ОАО «БПС-Сбербанк».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комплекс представляет прямоугольник длиной 90 метров и шириной 16 метров. 200 струй поднимаются на высоту до 30 метров и создают эффекты вроде бегущей дорожки, веера и других. Конструкция фонтана устроена так, что на зиму его погружают под воду.

Летом фонтан торжественно представил Александр Лукашенко и глава Сбербанка Герман Греф.

Инженерный корпус для Минского метрополитена

Еще один почетный диплом ушел филиалу «Строительное управление № 200» ОАО «Стройтрест № 35» за инженерный корпус для Минского метрополитена. Его построили на пустыре между площадью Независимости и улицей Ленинградской.



Фото: Снежана Инанец, TUT.BY

Новый инженерный корпус предназначен для обслуживания 3-й и 4-й линий метро. В нем собираются разместить и службу охраны подземки. Общая площадь — около 6 тысяч квадратных метров.

С административным помещением метро, которое уже давно существует, новостройку соединила пешеходная галерея.

Школа в Новой Боровой

В марте этого года презентовали школу № 1 в деревне Копище, где находится жилой комплекс Новой Боровой. За этот проект на республиканском конкурсе почетным дипломом победителя наградили подрядчика объекта — филиал «Строительное управление № 26» ОАО «Стройтрест № 4».

Заказчиком строительства выступала компания «А-100». Компания вложила в строительство 20 миллионов долларов. Над проектом работали архитекторы из Level80-architects.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Объект передали государству, а с 1 сентября 2020 года тут начались занятия. Учебное заведение рассчитано на 1020 учащихся. Школа состоит из двух основных частей: учебных корпусов для начальных и старших классов и спортивного центра с двумя бассейнами и спортзалом. Соединяет корпуса пешеходная галерея.

Детский сад в Новой Боровой

Еще один объект от компании «А-100» стал победителем на конкурсе. Это детский сад в Новой Боровой на улице Эрхарт, 3. Компания вложила в него 3,8 млн долларов, объект построили за год. В проекте также участвовали архитекторы из Level80-architects.

На конкурсе «Лучший строительный продукт года» наградили компанию-генподрядчика, которая строила детский сад — УП «СУ № 21 ОАО «Минскпромстрой». Им вручили диплом победителя.



Фото предоставлено компанией «А-100»

Как и все остальные сады, учреждение передали на баланс государства — управлению по образованию Минского районного исполнительного комитета. Он занимает 3600 «квадратов» и рассчитан на 230 малышей. Фасад здания напоминает коробку с карандашами.

Здание ГАИ на Данилы Сердича

В конце 2019 года ГАИ Фрунзенского района переехала в новое здание на Данилы Сердича, 12, вместе с ними в блоке расположился отдел милиции. Во втором блоке — прокуратура Фрунзенского района.



Фото: агентство «Минск-Новости»

За строительство этого объекта дипломом победителя наградили КУП «Управление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска».

Напомним, на месте этого объекта раньше была школа, но с 80%-ным износом конструкций. Местные жители просили не сносить школу, а сделать на ее месте детский сад, так как остальные ближайшие учреждения переполнены. Люди даже просили провести повторное общественное обсуждение и говорили о нарушениях во время первого обсуждения. Местные подавали по этому поводу исковое заявление, но судья в итоге прекратил производство — ввиду неподведомственности дела суду.