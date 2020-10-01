Что за дымка видна над Минском

Источник материала: Tut.by

Сегодня над Минском как будто повисла дымка — похоже на дым от пожара, но на деле это пыль из российского Черноземья.



Фото: Тамара Колос

Как нам рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, это не дым, а пыль из российского Черноземья. Причем это явление сегодня отмечалось не только в столице, но и в Гродненской, Гомельской и, по сообщениям читателей, Брестской области.

— Есть информация, что на юге европейской части России наблюдались очень сильные пылевые бури из-за сильного порывистого ветра. Сейчас эта пыль поднялась в верхние слои атмосферы. В связи с тем, что удерживается устойчивый юго-восточный перенос воздушных масс, это все добралось и до нашей страны — транзитом через Украину, — пояснил он.

Есть мнение, что сегодняшняя плотная дымка в РБ все же пыль, поднятая сильным ветром с Прикаспийских степей в РФ. На спутнике наблюдается характерное помутнение атмосферы (фото А). Ну и пожары там тоже есть (Б), от того и пахнет).

На карте 3 — прогноз Dust Surface Concentration. pic.twitter.com/sRO5EF20Po — Блізкі космас. (@nadvorie) October 1, 2020

Александр Викторович добавляет, что по спутнику прослеживается — пылевое облако распространяется и на страны Балтии — Литву, Латвию. Наиболее заметна пыль, когда на дворе ясная погода. Так, сегодня в Минске в первой половине дня дымка была не так заметна из-за облаков. Но согласно пунктам наблюдений, видимость ухудшалась до 5−6 километров. Это не слишком хорошо, но не критично.

Однако в Белгидромете рассчитывают, что завтра ситуация изменится. Во-первых, сегодня был довольно-таки существенный порывистый ветер, поэтому пыль переносилась быстрее. Завтра ветер должен быть несколько слабее, так что должны начаться улучшения. Хотя, чтобы картина изменилась кардинальным образом, потребуются изменения в верхних слоях атмосферы — чтобы воздушные потоки изменились хотя бы с восточных на южные, и прошло большее количество осадков.

Плюс завтра ожидаются осадки — небольшие дожди, по крайней мере, в центральных районах Беларуси. Более существенные дожди должны пройти по юго-западу — это Брестская область, частично Гродненская, возможно, Гомельская. Но так как ветер будет все еще юго-восточный, хотя и слабый, есть вероятность, что в районах с малым количеством осадков дымка сохранится. Но постепенно ситуация должна улучшиться.