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Власти обещают поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Как сейчас выглядит ситуация
Источник материала: Tut.by
В Беларуси
Средняя зарплата в целом по стране в августе составила 1 276,4 рубля, а пенсия по возрасту — 473,82 рубля, или 37,1% от зарплаты. При этом этот показатель отличается по регионам.
Если сравнивать среднюю пенсию по возрасту в регионах со средней зарплатой в этой же области, то выйти на 40% в сентябре не получилось как в Минске, так и во всех областях. Ниже всего этот показатель составлял в Брестской области — 35,6% а выше всего — в Минске (39,1%). Для сравнения: в Минской области — 37,1%, в Витебской — 36,7%, Гомельской — 37,1%, Гродненской — 36,5%, в Могилевской — 36,8%.
Если сравнивать среднюю пенсию по возрасту в регионах со средней зарплатой в этой же области, то выйти на 40% в сентябре не получилось в Минске и Минской области. В столице этот показатель в августе составил почти 36,5%, а в Минской области — 39,1%.
В целом по стране средний размер назначенных пенсий по возрасту в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлом года вырос на 6%, а инфляция за этот же период — август к августу — составила 5,6%.
В августе в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 491,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий в прошлом августе составил 458 рублей.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, из-за каких регионов властям не удается выйти на прогнозные показатели в целом по стране в 40%.
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