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Власти обещают поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Как сейчас выглядит ситуация

01.10.2020 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси не первый год хотят поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Это удавалось сделать только в отдельные месяцы. В августе средний размер назначенных пенсий по возрасту, по данным Минтруда, составил 473,82 рубля. Это составляет 37,1% от средней зарплаты по стране. По размеру средних пенсий Беларусь уступает почти всем соседним странам, особенно заметно — Польше и Прибалтийским странам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, из-за каких регионов властям не удается выйти на прогнозные показатели в целом по стране в 40%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средняя зарплата в целом по стране в августе составила 1 276,4 рубля, а пенсия по возрасту — 473,82 рубля, или 37,1% от зарплаты. При этом этот показатель отличается по регионам.

Если сравнивать среднюю пенсию по возрасту в регионах со средней зарплатой в этой же области, то выйти на 40% в сентябре не получилось как в Минске, так и во всех областях. Ниже всего этот показатель составлял в Брестской области — 35,6% а выше всего — в Минске (39,1%). Для сравнения: в Минской области — 37,1%, в Витебской — 36,7%, Гомельской — 37,1%, Гродненской — 36,5%, в Могилевской — 36,8%.

Если сравнивать среднюю пенсию по возрасту в регионах со средней зарплатой в этой же области, то выйти на 40% в сентябре не получилось в Минске и Минской области. В столице этот показатель в августе составил почти 36,5%, а в Минской области — 39,1%.

В целом по стране средний размер назначенных пенсий по возрасту в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлом года вырос на 6%, а инфляция за этот же период — август к августу — составила 5,6%.

В августе в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 491,4 тысячи пенсионеров. Средний размер назначенных пенсий в прошлом августе составил 458 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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