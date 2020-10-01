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Великий камень выпустил токены в валюте под гарантию Банка БелВЭБ: доходность до 4,5% годовых

01.10.2020 18:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Для инвестирования предлагаются 2 выпуска токенов каждый на сумму $200 тыс: со ставкой дохода З% годовых сроком на 1 год и со ставкой дохода 4,5% годовых сроком на 2 года.

Банковская гарантия свидетельствует об обязательстве Банка БелВЭБ возвратить владельцу токенов инвестированные средства на сумму приобретенных токенов в случае неисполнения данного требования со стороны «Великого камня».

Основной целью привлечения ресурсов в рамках этого ICO является реализация инвестиционного проекта по строительству на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» 3 корпусов производственных помещений общей площадью 26,71 тыс. м2 для размещения в данных помещениях производств резидентов индустриального парка.

«Данный финансовый инструмент открывает возможность всем желающим заработать на развитии крупнейшего индустриального парка Китая за рубежом – «Великий камень». Это уже не только межгосударственный проект, но и международный, в который с помощью покупки токенов могут инвестировать физические и юридические лица. Эти инвестиции в китайско-белорусский проект безопасны и гарантированы фактически третьей стороной – банком с российским капиталом, – заявил член Совета директоров ООО «ДФС» Кирилл Рудый.Уже есть предзаказы на эти токены, и мы ожидаем, что они будут достаточно быстро выкуплены».

Фото: politring.com

В этот же день, 1 октября 2020 года, ООО «БелВЭБ Сервис» подписало соглашение о сотрудничестве с Китайско-Белорусским СЗАО «Компания по развитию индустриального парка». ООО «БелВЭБ Сервис» предоставляет возможность резидентам индустриального парка передать в общество на аутсорсинг обеспечивающие и вспомогательные бизнес-процессы, такие как бухгалтерский учет, кадровое администрирование, проверка контрагентов, маркетинг и другие, для фокусирования резидентами парка своей работы на основных видах деятельности, минимизации рисков и оптимизации ресурсов.

«Холдинг Банка БелВЭБ одним из своих приоритетов определил выход на китайский рынок, в том числе через динамично развивающиеся в Беларуси китайские компании. Банком была принята соответствующая концепция сотрудничества, создан China-Desk, привлечены китаеязычные сотрудники. Формируемая у нас сервисная экосистема позволяет китайским (и не только) клиентам получить в одном месте любую финансовую услугу, – отметил Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский.

Что в итоге?

О том, что такое белорусское ICO и токены Myfin.by писал ранее. В итоге в Беларуси становится больше инструментов для инвестирования, в том числе в валюте.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Китайско-Белорусское совместное закрытое акционерное общество Компания по развитию индустриального парка выпустило сегодня токены с гарантией Банка БелВЭБ на...
 
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