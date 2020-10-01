Источник материала: Onliner

Сентябрь закончился, световой день все короче, осень неминуемо приближает нас к той поре, когда слякотно, холодно, и так до мая. Понимая это, многие пытаются успеть сделать то, что не успели сделать, пока было сухо, тепло и солнечно. Даем короткий обзор событий на ближайшие дни.

Выставка эксклюзивных авто в Гродно

В Гродно в торгово-развлекательном комплексе «Тринити» 3—4 октября по плану пройдет тематическая выставка эксклюзивных автомобилей, сообщает портал Autogrodno.by . Кроме того, состоятся мастер-классы по уходу за кузовами.

Ожидается, что в субботу, 3 октября, мастер-классы по полировке и уходу за автомобилями проведут специалисты детейлинг-студии «Автобогов». При этом перед заездом в стены ТРК «Тринити» они же бесплатно обслужат автомобиль каждого участника.

«На мастер-классе посетителям ТРК покажут нюансы использования автомобильной химии. Для этого мы будем использовать демонстрационные кузовные детали», — рассказал Денис Богов.





Автопробег через всю Беларусь

Также в субботу, 3 октября, состоится масштабный автопробег через всю территорию Республики Беларусь, от восточной границы до западной. Как сообщают организаторы, маршрут автопробега пролегает по самой значимой магистрали на территории Беларуси, соединяющей Европейский союз и Россию — по трассе М1 (Брест — Минск — граница России).

«Особенностью этого пробега станет не только большая длина и значимость маршрута, но и то, что к основной колонне на всем протяжении пробега будут присоединяться колонны автомобилей из всех близлежащих городов. Финальной точкой пробега станут западные ворота Беларуси — Брестская крепость-герой, место, где слова о патриотизме и верности своей Родине имеют особый смысл», — говорится в сообщении организаторов автопробега.





Завершится автопробег экскурсией по Брестской крепости и неформальным общением участников со всей Беларуси.

Акция ГАИ

Госавтоинспекция сообщила о том, что в пятницу, 2 октября, стартует республиканская акция «Пешеход».

Маршруты патрулирования нарядов ДПС ГАИ будут пересмотрены и приближены к участкам автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов. Запланировано проведение рейдовых мероприятий с привлечением сотрудников всей милиции общественной безопасности по отработке в часы пик и в темное время суток аварийно-опасных участков и нерегулируемых пешеходных переходов.





«Самым незащищенным элементом в цепочке водитель — пешеход — дорога является именно пешеход. Водителя в случае ДТП может защитить металлический корпус транспортного средства, пешеход такой защитой не обладает. Об этом надо постоянно помнить и при выходе на проезжую часть осознавать ту опасность, которой пеший участник движения подвергает себя. Так, пешеходы порой забывают, что даже на пешеходном переходе они обязаны переходить проезжую часть, убедившись, что этот выход для них безопасен», — говорят в ГАИ.

Акция продлится по 12 октября и, по словам организаторов, призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости.

Велогонка на 200 км

Бревет — это организованный велозаезд на длинную дистанцию. Как раз такой состоится 3 октября в Слонимском районе и пройдет по маршруту Жировичи — Сынковичи — Зельва — Голынка — Слоним — Ружаны — Коссово — Ивацевичи — Жировичи. Протяженность — 206 км.

Стартует заезд в 9:00 в Жировичах, от духовной семинарии. В 8:30 открывается регистрация участников. Финиш — святой источник на трассе М11, также в Жировичах.

Подробности на «Поехали» .



