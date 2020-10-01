В Воронеже уже третий раз пытаются взорвать купол атомной станции. А он все не сдается

Источник материала: Onliner

В Воронеже с начала августа пытаются взорвать недостроенную атомную станцию теплоснабжения. В первый раз специалистам удалось разрушить то, что находилось внутри здания. А вот его купол оказался не так прост: он трижды обыгрывает подрывников и выходит победителем в этой схватке.

Досадное фиаско объяснил порталу «МОЁ! Online» директор департамента коммуникаций концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов. По его словам, в первый раз, 27 сентября, подорвались не все снаряды. Во второй раз, 30 сентября, операция прошла в точном соответствии с проектом и расчетами, однако купол выстоял, что указывает на его удивительные прочностные характеристики, несмотря на далеко не идеальное состояние.

— Вывод один — строить мы умеем, — резюмировал он.

Пожалуй, с этим сложно не согласиться. Ведь третья попытка тоже не увенчалась успехом. Ее запечатлел на видео местный житель.

