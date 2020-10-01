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В Воронеже уже третий раз пытаются взорвать купол атомной станции. А он все не сдается
Источник материала: Onliner
В Воронеже с начала августа пытаются взорвать недостроенную атомную станцию теплоснабжения. В первый раз специалистам удалось разрушить то, что находилось внутри здания. А вот его купол оказался не так прост: он трижды обыгрывает подрывников и выходит победителем в этой схватке.
Досадное фиаско
— Вывод один — строить мы умеем, — резюмировал он.
Пожалуй, с этим сложно не согласиться. Ведь третья попытка тоже не увенчалась успехом. Ее запечатлел на видео местный житель.
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В Воронеже с начала августа пытаются взорвать недостроенную атомную станцию теплоснабжения. В первый раз специалистам удалось разрушить то, что находилось внутри...
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